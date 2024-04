Vezi și

Eclipsa totală de soare de acum două săptămâni au putut-o vedea cu ochiul liber numai locuitorii de pe continentul nord american. Cătălin Beldea, astronom amator şi astrofotograf, nu a ratat fenomenul rar şi şi-a luat zborul spre Texas, în cea de-a cincisprezecea expediţie de genul aceste pe care a făcut-o pe glob. Spune că munca lui inspiră oamenii de ştiinţă.

Povestea lui Cătălin, vânător de eclipse

"Noi nu ne numim vânători de eclipsă, ci umbrafili, adică iubitori de umbră. Mergem acolo să facem şi ştiinţă, dar şi ceva artistic. Cu eclipsele m-am infectat în 1999, la prima noastră eclipsă, marea eclipsă românească. Le pregătesc şi pentru mine, le pregătesc şi pentru Ştiinţă, pentru că se obţin nişte imagini care pot fi folosite de către cercetători şi trebuie să le obţin", spune Cătălin Beldea, vânător de eclipse.

Fiecare "vânătoare" vine la pachet cu provocări şi poveşti fascinante.

"Trebuie să fii pregătit din toate punctele de vedere, cum a fost şi cazul acestei eclipse, când ne aşteptam ca Texas să fie liber, în proporţie de 70%, pe partea cealaltă a Americii, statul Maine să aibă doar 15% şnse de vizibilitate. A fost invers. În statul Maine şansele au fost de 90%, iar în Texas de 10%. Trebuie să fii atent la situaţia politică în ţara unde călătoreşti, pentru că în unele ţări intri, dar ieşi mai greu. Unii sunt entuziaşti care vin acolo să facă tot felul de alte lucruri şi am să vă dau un exemplu foarte ciudat din 2017, în deşert s-au organizat zeci, sute de corturi, iar lumea s-a strâns acolo să facă copii în timpul eclipsei", adaugă Cătălin Beldea, vânător de eclipse.

Experienţe unice în viaţă

În cufărul cu amintiri despre astre, Cătălin Beldea a strâns experienţe unice în viaţă. "În 2012 a fost un proiect, 3 romani, 3 australieni am lansat un balon stratosferic la 97 de km deasupra Pământului şi am observat în premieră mondială, după NASA, în 1963, care nu a reuşit să ducă proiectul la capăt, am obţinut imagini din conul de umbră din stratosferă, de la 37 de km cred că a ajuns balonul", povesteşte Cătălin Beldea, vânător de eclipse.

Peste mai bine de jumătate de secol, în 2081, o altă eclipsă totală va putea fi observată de pe teritoriul ţării noastre. Cătălin Beldea şi-a făcut un ţel din asta. "Mi-am propus să ajung la toate eclipsele de Soare care vor fi până la sfârşitul vieţii mele. Sper să o prind la 104 ani şi să îmi închei acolo cariera", mai spune Cătălin Beldea, vânător de eclipse.

Până atunci, însă, o altă eclipsă de Soare, dar parţială, va putea fi admirată din România pe 1 iunie 2030.

