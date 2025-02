"Am luat cordiţa din maşină, m-am asigurat, alţi oameni m-au ţinut şi am coborât în jos".

Aşa a decurs operaţiunea de salvare a celor două minore care se jucau pe un lac îngheţat, adânc de aproximativ 100 de metri, din apropierea râului Târnava.

Filmul tragediei. Cea mare a încercat să-şi salveze surioara mai mică și căzut şi ea în apa adâncă şi rece

Articolul continuă după reclamă

La un moment dat, gheaţa s-a spart, iar una dintre fetiţe a ajuns în apă. În încercarea de a o salva, sora ei a căzut şi ea în apa adâncă şi rece. Vecinii au auzit ţipetele şi au sunat la 112.

"Cele două minore au fost extrase din bazin, fiindu-le aplicate manevre de resuscitare. Minorele în cauză au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate", a declarat Aurica Mate, de la IPJ Mureş.

Detaşamentul de Pompieri a apelat la doi angajaţi aflaţi în timpul liber care locuiau în apropiere şi care, cu ajutorul vecinilor, au reuşit să le scoată pe fetiţe înainte de sosirea echipajelor de salvare.

"Colegul mi-a făcut loc, am sărit gardul, am făcut un lanţ de oameni, am coborât pe marginea bazinului, am ajuns la prima fetiţă, am pus-o pe mal. Persoanele civile care stăteau pe marginea bazinului m-au ajutat de am ieşit afară cu copilul, l-am pus lângă celălalt copil", a explicat Gherasim Bogdan, pompier.

Fetiţele au fost scoase la mal în stare critică, cu hipotermie

Victimele au fost scoase la mal în stare critică, cu hipotermie. Ajunse la spital, ambele surori au intrat în stop cardio-respirator şi au decedat după opt ore în care medicii s-au luptat să le resusciteze. Cazul i-a şocat chiar şi pe pompierii care le-au scos din apă.

"Noi pe parcursul anilor am mai avut şi copii, dar aşa mici nu ştiu dacă am mai avut. Am mai avut de 13 ani", a mai spus Bogdan Gherasim.

Din primele informaţii, tatăl celor două minore era acasă cu alţi doi copii în momentul în care s-a întâmplat tragedia. Poliţiştii au deschis acum o anchetă pentru a afla cum s-a petrecut totul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Programul "Şcoala altfel" ar trebui înlocuit cu activități mai practice pentru elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰