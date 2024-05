Procesul lui Vlad Pascu. Judecătoarea Popoviciu, cinism fără margini: A întrebat-o pe mama Robertei, tânăra ucisă în accident, dacă a fost la înmormântare

Judecătoarea Ancuţa Popoviciu, care are pe masă dosarul lui Vlad Pascu, a dat din nou dovadă de cinism în sala de judecată, întrebând-o pe mama Robertei, tânăra ucisă în accident, dacă a participat la înmormântarea fiicei. "Eu nu am văzut copilul în urma accidentului, a venit în scriu sigilat și nu s-a putut desface deoarece corpul și capul erau zdrobite și nu se putea imbraca. Eu ultima dată am văzut-o în viaţă", a răspuns Livia Dragomir, mama victimei. "Avem traume psihice. Copilul a plecat la mare și nu s-a mai întors. Ultimele cuvinte: pa, mami, ne vedem luni şi acel luni nu a mai venit. Cum credeți că mă simt? Am fost anunţată prin telefon. Mi-a spus că a avut loc un accident și Roberta nu mai este. Nu mai vorbim în casă, stăm fiecare în camera lui, nu mai ieșim în oraș", a adăugat aceasta.

Dialogul halucinant dintre judecătoare şi mama Robertei

Livia Dragomir, mama Robertei: Avem traume psihice. Copilul a plecat la mare și nu s-a mai întors. Ultimele cuvinte: pa, mami, ne vedem luni şi acel luni nu a mai venit. Cum credeți că mă simt? Am fost anunţată prin telefon. Mi-a spus că a avut loc un accident și Roberta nu mai este. Nu mai vorbim în casă, stam fiecare în camera lui, nu mai ieșim în oraș.

Judecătoarea Ancuţa Popoviciu: Aţi fost la înmormântarea acesteia?

Mama Robertei: Eu nu am văzut copilul în urma accidentului, a venit în scriu sigilat și nu s-a putut desface deoarece corpul și capul erau zdrobite și nu se putea îmbrăca. Eu ultima dată am văzut-o în viaţă.

Judecătoarea Ancuţa Popoviciu: Ce persoană era Roberta, ce perspective avea?

Mama Roberteri: Era o persoană sociabilă, intrase a patra la facultate și dorea să devină profesoară de Geografie.

Judecătoarea Ancuţa Popoviciu: Ce cheltuieli aţi avut cu înmormântarea?

Mama Robertei: Drumul spre București, sicriul, cavoul, au costat aproximativ 30.000 lei.

Judecătoarea Ancuţa Popoviciu: Care era relația Robertei cu familia?

Mama Robertei: Era foarte apropiată cu bunicii, cu verișorul ei care a fost în grupul de la mare, au crescut împreună. Era apropiată de părinți, mergeam la mall împreună.

Judecătoarea Ancuţa Popoviciu: Mergeți la locul accidentului?

Mama Robertei: Mergem des, de vreo 10 ori, când avem timp, venim aici.

Un nou termen în dosarul lui Vlad Pascu

La Judecătoria Mangalia a avut loc, joi, de la ora 10.00, un nou termen în dosarul în care Vlad Pascu este judecat pentru producerea accidentului din vara anului trecut, în urma căruia doi tineri şi-au pierdut viaţa. La acest termen sunt audiaţi părinţii tinerilor decedaţi, dar şi un martor. De asemenea, ar putea fi introdusă în această cauză Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor.

La termenul precedent (18 aprilie), instanţa a amânat dosarul după o cerere depusă de avocaţii familiilor victimelor. De asemenea, tot atunci, judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a formulat şi o cerere de abţinere, care a fost respinsă de către Judecătoria Mangalia.

În urmă cu două săptămâni, Consiliul Superior al Magistraturii a decis că nu se impune suspendarea judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu până la finalizarea procedurilor disciplinare, aşa cum solicitase Inspecţia Judiciară. Inspectorii judiciari au apreciat că exercitarea în continuare a funcţiei de către judecător ar putea afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor disciplinare şi ar fi de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei.

De asemenea, avocaţii familiilor victimelor accidentului de la 2 Mai au cerut în urmă cu câteva săptămâni recuzarea judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu, iar cererea lor a fost respinsă. Totodată, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au solicitat Curţii de Apel Constanţa strămutarea dosarului, dar şi această cerere a fost respinsă.

Primul termen în procesul lui Vlad Pascu a avut loc pe 22 februarie, la ora 9.00, la Judecătoria Mangalia. Dosarul a fost amânat pentru ora 12.30 deoarece Pascu avea termen şi la Tribunalul Constanţa, pentru a scăpa de arestul preventiv, dar acea cerere a fost respinsă.

La reluarea procesului, judecătoarea din dosar a constatat că Vlad Pascu nu are apărare deoarece unul dintre avocaţi s-a retras din dosar, iar celălalt a menţionat că protestează, fiind solidar cu acţiunea declanşată de Baroul Bucureşti şi a cerut ca următorul termen să fie acordat după 29 februarie.

Judecătoarea a dispus ca următorul termen să aibă loc pe 14 martie şi a emis o adresă către Baroul Constanţa, în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru Vlad Pascu, pe toată durata procesului.

Părinţii victimelor din accidentul provocat de Vlad Pascu au fost nemulţumiţi de atitudinea pe care aceasta a avut-o în sala de judecată. Astfel, ei au declarat jurnaliştilor că atunci când ea a intrat în sală ar fi mestecat gumă. Ulterior, judecătoarea a cerut buletinul tânărului mort în accidentul rutier despre care nu ştia că a decedat.

Al doilea termen de judecată a avut loc în 14 martie. Tatăl tinerei ucise în accidentul produs de Vlad Pascu şi-a exprimat nemulţumirea pentru că Vlad Pascu nu a fost adus la acel termen. Tatăl tânărului ucis în accident a mers cu fotografia fiului său în sala de judecată şi cu toate acestea judecătoarea l-a întrebat cine este.

La termenul următor de judecată, în 4 aprilie, Judecătoria Mangalia a respins cererea de schimbare a încadrării juridice în omor calificat.

Filmul tragediei din 2 Mai

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

