Cu candele aprinse sau cu flori în mână, pelerinii din Fălticeni au ieşit în întâmpinarea raclei, care a poposit la mai multe parohii şi mănăstiri.

Zeci de credincioşi s-au închinat la moaştele Sfântului Ioan cel Nou

Anul acesta a fost desemnat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept an omagial al îngrijirii bolnavilor. Motiv pentru care racla cu moaştele sfinte a ajuns ieri şi la Spitalul Municipal din Fălticeni, unde credincioşii de toate vârstele s-au închinat şi s-au rugat pentru sănătate.

"Fiind un an special, un an dedicat ingrijirii celor bolnavi, un an in care ne aducem aminte cu evalavie cu multa credinta de sfintii care au fost tamaduitori dar si de cei care devin ingeri pazitori pentru oamenii aflati in suferinta. Doctori, asistenti", spune Filaret Ruscan preot.

Sfântul Ioan cel Nou nu i-a uitat nici pe cei care sunt în slujba legii. Racla cu moaştele sfinte a ajuns şi la Biserica şcolii militare de jandarmi Fălticeni.

Timp de 2 zile, racla cu moastele sfantului Ioan cel Nou de la Suceava va fi purtata in intreaga arhiepiscopie a Sucevei si Radautilor. Pe traseu vor avea loc aproape 80 de opriri, timp in care crdinciosii se vor putea inchina sfantului.

Procesiunea religioasă cu moaştele Sfântului Ioan cel Nou se va încheia astăzi.

