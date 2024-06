Procesul lui Vlad Pascu, amânat până pe 14 august. Părinții lui Sebi și ai Robertei, mai dezamăgiți ca niciodată: Nu mai avem nicio speranță

Vlad Pascu a ajuns la Judecătoria Mangalia flancat de mai mulţi poliţişti. Este total schimbat, faţă de acum câteva luni. Tuns, îmbrăcat elegant cu un sacou bleumarin, cămaşă vişinie şi cravată. Şi atitudinea este diferită.

Părinţii lui Sebi şi mama Robertei care au venit la termen sunt dărămaţi. Mai dezamăgiţi ca niciodată după ce ultima speranţă de schimbare a încadrării juridice le-a fost spulberată în urmă cu câteva zile. Judecătoarea a decis: Vlad Pascu va primi sentinţă pentru ucidere din culpă şi nu pentru omor calificat cum ar fi dorit rudele victimelor.

"Cred că aveam toate. Argumentele posibile! Şi ne-a dat peste cap! Este foarte greu. De când am aflat, toată săptămâna am fost terminaţi. La câtă încredere aveam eu în doamna judecător mi s-au şters toate. Nu mai am nicio încredere în nimeni. Suntem foarte dezamăgiţi, nu mai avem nicio speranţă, se pare că legile din ţara asta sunt făcute să nu fie respectate de oamenii cu bani", au declarat părinții lui Sebi.

Vezi și

"Nu mai venim cu nicio speranţă", a spus și mama Robertei. Întrebată dacă crede că va găsi până la urmă dreptate pentru fiica sa, una dintre victimele lui Vlad Pascu, femeia a răspuns: "Sunt ferm convinsă că nu. Nu o vom găsi, pentru că la noi în ţară, cei care au bani conduc“.

Procesul lui Vlad Pascu, amânat două luni

În sala de judecată, magistratul a precizat că nu s-a împărţit încă dreptatea. "Nu înseamnă că procesul s-a sfârșit, că cineva a pierdut și cineva a câștigat". "Vom face apel, asta a mai rămas ultima şansă a noastră, apelul, dar sunt speranţe mici", a afirmat tatăl lui Sebi. "Noi nu avem nicio solicitare. Din contră. Ceilalţi colegi au solicitat să fie audiat un martor", a specificat Adrian Bendeac, avocatul lui Vlad Pascu.

Martorul care a dat declaraţii din partea familiei lui Sebi a vorbit despre cât de mult s-a shimbat viaţa întregii familii după moarte tânărului. În cadrul procesului de astăzi s-au cerut expertize medico-legale suplimentare pentru două dintre victime.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ați avut probleme cu asigurarea locuinței când ați cerut despăgubiri după un incident? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰