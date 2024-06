Accidentul de la 2 Mai. Astăzi se judecă un nou termen în dosarul lui Vlad Pascu, la Judecătoria Mangalia

În urmă cu o săptămână, judecătoarea Carmen Claudia Berevoescu a respins cererea de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat, depusă de avocatul familiei lui Sebastian, tânărul mort în accidentul provocat de Vlad Pascu.

Familiile victimelor au trecut prin alte momente grele. Înainte de a intra în sala de judecată, tatăl Robertei Dragomir a acuzat că "dosarul este făcut de procuratură". "Roberta este fata mea, pe care nu o mai am. Este un dosar făcut. Anterior producerii accidentului, prin nu știu ce magie, (Vlad Pascu) a fost oprit de poliție, în cursul zilei de vineri, chiar de șeful poliției Stoian, de la circulație, care i-a zis "nu ai acte, mergi mai departe, mergi cu grijă". Undeva, cineva, a avut grijă de el. În această sală de judecată am auzit de la apărătorii lui și ipoteza că copiii noștri au provocat accidentul pasiv.

N-am vrut să cred, veneam în concediu și urma să ne întâlnim la Saturn. An de an mi-am închiriat apartament aici. Eu vreau în țară mea. M-a sunat soția, nu am vrut să cred. Apoi am primit de la pompele funebre un telefon. Să merg La Mangalia. Să îmi aduc copilul acasă. Am văzut-o în sac. Mi-au spus oamenii de acolo că dacă ne apucăm să o îmbrăcăm, ies oasele din ea. Nu vrei să o lăsăm așa și să punem hainele deasupra? Roberta era șefă de clasă. Toată lumea care avea o nelămurire o întrebare pe ea", a declarat tatăl tinerei ucise de Vlad Pascu.

Noua judecătoare a intrat în acest dosar în urmă cu o lună după ce judecătoarea căreia îi fusese repartizat iniţial dosarul, Ancuţa Ioana Popoviciu a fost recuzată. Ea a cerut şi obţinut transferul la Judecătoria Constanţa.

Judecătoarea Ancuţa Popoviciu, mutată la Judecătoria Constanţa

Judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a fost acuzată de comportament nepotrivit de către familile victimelor şi de avocaţii acestora, de la primul termen de judecată şi până la ultimul în care a judecat. Magistratul a fost mutat la o altă instanţă. Secţia pentru judecători din cadrul CSM a aprobat acest transfer al magistratei Ancuţa Popoviciu de la Judecătoria Mangalia, la Judecătoria Constanţa începând cu data de 1 iunie.

În urmă cu câteva săptămâni, Consiliul Superior al Magistraturii a decis că nu se impune suspendarea judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu până la finalizarea procedurilor disciplinare, aşa cum solicitase Inspecţia Judiciară. Inspectorii judiciari au apreciat că exercitarea în continuare a funcţiei de către judecător ar putea afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor disciplinare şi ar fi de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiţiei.

De asemenea, avocaţii familiilor victimelor accidentului de la 2 Mai au cerut şi anterior recuzarea judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu, iar cererea lor a fost respinsă. Totodată, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au solicitat Curţii de Apel Constanţa strămutarea dosarului, dar şi această cerere a fost respinsă. De asemenea, judecătoarea formulase o cerere de abţinere, care fusese respinsă.

Termenele în dosarul lui Vlad Pascu

În 23 mai a avut primul termen din dosar cu noua judecătoare, Carmen Claudia Berevoescu, care este şi preşedintele Judecătoriei Mangalia. Ioana Ancuţa Popoviciu, cea căreia îi fusese repartizat iniţial dosarul şi care a fost criticată pentru numeroasele gafe făcute în timpul procesului, a fost recuzată. De asemenea, ea a cerut şi obţinut transferul la Judecătoria Constanţa.

La Judecătoria Mangalia a avut loc pe 9 mai, un nou termen în dosarul în care Vlad Pascu este judecat pentru producerea accidentului din vara anului trecut, în urma căruia doi tineri şi-au pierdut viaţa. La acest termen au fost audiaţi părinţii tinerilor decedaţi, dar şi un martor.

La termenul precedent (18 aprilie), instanţa a amânat dosarul după o cerere depusă de avocaţii familiilor victimelor. De asemenea, tot atunci, judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a formulat şi o cerere de abţinere, care a fost respinsă de către Judecătoria Mangalia.

Primul termen în procesul lui Vlad Pascu a avut loc pe 22 februarie, la ora 9.00, la Judecătoria Mangalia. Dosarul a fost amânat pentru ora 12.30 deoarece Pascu avea termen şi la Tribunalul Constanţa, pentru a scăpa de arestul preventiv, dar acea cerere a fost respinsă.

La reluarea procesului, judecătoarea din dosar a constatat că Vlad Pascu nu are apărare deoarece unul dintre avocaţi s-a retras din dosar, iar celălalt a menţionat că protestează, fiind solidar cu acţiunea declanşată de Baroul Bucureşti şi a cerut ca următorul termen să fie acordat după 29 februarie. Judecătoarea a dispus ca următorul termen să aibă loc pe 14 martie şi a emis o adresă către Baroul Constanţa, în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru Vlad Pascu, pe toată durata procesului.

Părinţii victimelor din accidentul provocat de Vlad Pascu au fost nemulţumiţi de atitudinea pe care aceasta a avut-o în sala de judecată. Astfel, ei au declarat jurnaliştilor că atunci când ea a intrat în sală ar fi mestecat gumă. Ulterior, judecătoarea a cerut buletinul tânărului mort în accidentul rutier despre care nu ştia că a decedat.

Al doilea termen de judecată a avut loc în 14 martie. Tatăl tinerei ucise în accidentul produs de Vlad Pascu şi-a exprimat nemulţumirea pentru că Vlad Pascu nu a fost adus la acel termen. Tatăl tânărului ucis în accident a mers cu fotografia fiului său în sala de judecată şi cu toate acestea judecătoarea l-a întrebat cine este. La termenul de judecată din 4 aprilie, Judecătoria Mangalia a respins cererea de schimbare a încadrării juridice în omor calificat.

Filmul tragediei din 2 Mai

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

