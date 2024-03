Vezi și

Andreea Filip, reporter Observator: În timpul cercetărilor, anchetatorii au descoperit și aceste aspecte, iar de aceea au fost extinse verificările și sub aspectul săvârșirii de corupere sexuală și rele tratamente aplicate minorului. Anchetatorii au descoperit că timp de patru ani, medicul ar fi făcut mai multe operații estetice în urmă cărora 10 persoane au avut complicații. Medicul se află sub control judiciar, nu are voie să părăsească țară și astăzi va fi audiat la Constanța.

