Suntem tot mai puţini. Anul trecut, în ţara noastră s-au născut cei mai puţini copii din ultimii 100 de ani. Practic, România pierde un milion de locuitori la fiecare 10 ani. Astfel, peste 25 de ani, am putea avea aceeași populație ca după Primul Război Mondial.

În 2023, s-au născut 150.000 de copii, cu 20.000 mai puţini decât în anul anterior şi cu aproape 50.000 mai puţini faţă de acum doi ani. Şi asta pentru că tot mai mulţi români care mai vor o famlie se gândesc să facă un copil, dar după vârsta maturităţii.

Tânără: Eu îmi doresc să fiu medic şi atunci trebuie să-mi termin facultatea şi rezindeţiatul. Ai timp să te maturizezi, să te împlineşti din punct de vedere financiar.

Tânăr: Minim 30, cred. Aş vrea să ştiu sigur că am o viaţă destul de ok şi o căsnicie destul de ok.

Populația României a ajuns la același nivel ca în 1966, înainte ca Ceaușescu să fi interzis avorturile. Adică la puțin peste 19 milioane de locuitori. Cu o natalitate în scădere şi cu o emigrație în creștere, ţara pierde un milion de locuitori la fiecare 10 ani. În 2030, populaţia ar putea scădea sub 18 milioane, în 2040 ar mai putea fi în ţară 16,5 milioane de oameni, iar în 2050, populaţia ar putea ajunge la 15 milioane. Tendința e, clar, de scădere continuă, iar o analiză a Organizaţie Naţiunilor Unite estimează că, până în anul 2100, populația ar putea ajunge la... 8 milioane de locuitori.

Anul trecut numărul persoanelor decedate în ţara noastră a fost aproape dublu decât cel al nou-născuţilor.

Specialiştii spun că fenomenul nu e unul local, ci european

Vlad Dima, medic neonatolog: Aceste date furnizate recent sunt îngrijorătoare pentru populaţia României, dar trebuie să înţelegem că ne încradrăm într-un trend care este prezent la nivel european. Europa este din 2012 în declin demografic şi anume avem un număr mai mare de decese decât de nou-născuţi vii.

Scăderea natalităţii va avea efecte dramatice pentru societate, spun sociologii.

Dan Petre, sociolog: Se inversează piramida - oameni care muncesc şi contribuie versus oameni care beneficiază de fondurile respective. Scade numărul celor care contribuie. Unul din motoarele dezvoltării economice este forţa de muncă fie ieftină, fie educată, fie multă şi nu vom mai avea acces cel puţin la una dintre aceste dimensiuni. Apoi asupra sistemului de educaţie, care va trebui reconfigurat.

România se află pe locul patru la indicele fertilităţii după Franţa, Cehia şi Islanda. Franţa, de exemplu, oferă mai multe stimulente financiare, dar şi o subvenţie de naştere de 950 de euro. Prin comparaţie, Ministerul Familiei tocmai a anunţat că programul naţional de fertilizare in vitro se va opri în acest an, din lipsă de fonduri.

