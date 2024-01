Vezi și

Lumea se schimbă sub ochii noștri. Și noi, odată cu ea. Tabloul familiei de altădată, cu mulți copii și mame foarte tinere, e diferit în epoca vitezei.

La ce vârstă nasc femeile în România

"Femeile din ziua de astăzi își doresc o carieră, își doresc să evolueze. S-a observat că, cu cât mai civilizată este o țară, cu atât mai târziu își doresc femeile să aibă un bebeluș", spune Dr. Diana Mihai, medic primar obstetrică-ginecologie. Acest lucru se vede clar în statistici.

În 2001, era un lucru firesc pentru femei să aibă primul copil înainte de 24 de ani. Vârsta a crescut la 25 de ani în 2009, și la 27 de ani în 2021. Diferența e și mai evidentă în orașe. O femeie din București, de exemplu, devine mamă pentru prima oară, în medie, după 30 de ani.

49% dintre părinţi au un singur copil

Și structura familiilor s-a schimbat. Din totalul părinților din România de astăzi, majoritatea, adică 49%, au un singur copil. Dacă aveți doi copii, să știți că nu sunt mulți ca voi: doar 39%. Cât despre familiile cu trei sau mai mulți copii, deja vorbim de o raritate.

Rezultatul: populația e în cădere liberă. În fiecare an, scade cu peste 10.000 numărul nașterilor. Anul trecut, de exemplu, în România s-au născut cei mai puțini copii de când se fac măsurători statistice.

"În ultimii ani, se înregistrează un număr tot mai mare de cupluri care nu își doresc să aibă copii. Sunt o serie de factori care influențează această decizie. Femeia pune și ea pe primul loc cariera, nu neapărat pe primul loc, dar acordă prioritate carierei", explică Simona Stănescu, Institutul de cercetare a calităţii vieţii.

Când a decis Andreea Antonescu să devină mamă

Andreea Antonescu era în vârful carierei când și-a dorit prima oară un copil. "Mi-am dorit să fiu o mamă foarte tânără, cum a fost mama mea. La 22-23 de ani. Am ajuns pe la 20 de ani și am zis: Nuuu, pot să fac copii și la 25. Apropiindu-mă de 25: Nuu, și la 30. Spre 26-27 a născut Mihaela Rădulescu, la 35. Am zis, da, acesta este exemplul meu. Dacă Mihaela a putut, pot și eu", povesteşte Andreea Antonescu, cântăreaţă.

Azi, Andreea e mama a două fete. A trăit ambele experiențe. A născut și înainte de 30 de ani, și după 40. "E o diferență foarte mare. Prima oară am fost însărcinată la 28 de ani, la 29 de ani am făcut-o pe Sienna. Eram foarte panicată, eram foarte stresată în permanență, eram non-stop acolo. Nu că nu aș fi și acum stresată, nu că nu aș fi non-stop cu ochii pe fetele mele, dar parcă sunt un pic mai relaxată. Nu mi-am dat seama cât sunt de curajoasă, decât când am realizat ce am în brațe și mai ales la ce vârstă", spune Andreea Antonescu, cântăreaţă.

Fertilitatea, în scădere

Puține sarcini naturale apar după 40 de ani și nu sunt lipsite de riscuri. "Acum câțiva ani, se spunea că peste 40 de ani scade fertilitatea. Ulterior, această vârstă a devenit 35. Eu mi-am făcut un studiu de doctorat și vârsta la care scade fertilitatea a ieșit 34. Din păcate, am paciente foarte tinere în menopauză. La 35, 30, 25 de ani în menopauză. Deci faptul că nu avem 40 de ani nu ne protejează să nu intrăm mai devreme la menopauză și să nu se termine rezerva ovariană", a declarat Dr. Diana Mihai, medic primar obstetrică-ginecologie.

Așadar, cu cât o femeie amână mai mult să devină mamă, cu atât îi scad șansele de a mai avea un copil. Nu doar vârsta contează, ci și stresul, poluarea ori stilul de viață. Azi, 1 din 5 cupluri se luptă cu infertilitatea și singura lor șansă rămâne fertilizarea in vitro. Cu o populație în scădere, România ar putea înclina balanța, prin politici publice de creștere a natalității. Anul trecut, de exemplu, peste o mie de femei au rămas însărcinate pentru că statul le-a ajutat cu bani pentru procedurile de fertilizare in vitro. Anul acesta, programul a fost suspendat.

"România peste 30 de ani, dacă se continuă trendurile actuale, așa va arăta, din ce în ce mai puțini copii ca număr și ca vârstă a mamelor, la vârste cât mai înaintate", adaugă Simona Stănescu, Institutul de cercetare a calităţii vieţii.

Jobul de mamă

Astăzi, când privește înapoi, Andreea Antonescu n-ar ezita să o ia de la capăt. Să aleagă jobul care o provoacă, dar o și împlinește mai mult. Jobul de mamă.

"Fiind un full time job, nu pot să vin la ora aceea în studio, pentru că ora coincide cu ora la care iau copilul de la școală. Sau e ora la care facem piureul de legume sau piureul de fructe. Oamenii sunt înţelegători, iar eu îmi dau seama că acești ani sunt cei mai importanți... Eu aș zice oarecum să se arunce cu capul înainte, pentru că dacă ele își doresc acea gâgâlice, cu siguranță le va schimba viața, cu siguranță va deveni lumina ochilor, cea mai mare satisfacție, cea mai mare bucurie, cea mai cea. Vorbesc ca o mamă, nu?", spune Andreea Antonescu, cântăreaţă.

