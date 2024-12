La nivel european, an de an ajung la coşul de gunoi aproape 90 de milioane de tone de deşeuri alimentare, dintre care 2,5 milioane de tone sunt produse de ţara noastră. Asta înseamnă că un român aruncă la gunoi 130 kg de alimente pe an. Cele mai mari cantităţi sunt aruncate după sărbători.

"Am cumpărat de toate, dar am şi aruncat din toate. A fost surplusul ăla care, de obicei, românul e obişnuit să-l ia ca să-l arunce la gunoi", spune o femeie.

România este pe locul 1 în topul risipei de alimente în Europa

Sărbătorile, în special Crăciunul, sunt un prilej de acumulare a unor mari cantități de mâncare, iar mare parte din acestea sunt aruncate mai târziu. Și în restaurantele cu mese tip bufet suedez, multitudinea de alimentele aruncate a crescut în perioada asta.

"Cârnaţi, omletă, varză​. Se cam exagerează câteodată şi din păcate nu se mai poate refolosi absolut nimic şi toate acestea se vor arunca", spune un angajat al unui restaurant.

Există, totuși, câteva măsuri simple pe care le putem aplica pentru a reduce aceste deșeuri alimentare. "Aici avem un cârnăcior de porc pe care, după prânz, pentru cină o să-l gătim la cuptor şi o să-l băgăm într-o tocană de porc", spune bucătarul hotelului.

Primul sfat din partea specialiștilor este să calculăm exact cantitatea de mâncare necesară şi poate chiar să includem şi ceva interactiv printre mese.

"Poate că ar fi mai util să ne uităm la ce am putea face în timpul mesei de Crăciun, poate să avem un joc interactiv, să spunem o poveste, să cântăm ceva împreună, decât să punem atât de mare accent pe ideea de mâncat", spune Roxana Filip-Igna, psiholog

România este pe locul 1 în topul risipei de alimente în Europa iar 15% din mâncarea care ajunge la groapa de gunoi e nedesfacută, în ambalaj.

