Alimentele care ne rămân după sărbători pot deveni ingrediente pentru reţete noi. Ca să nu mai aruncăm banii la gunoi, ne putem folosi de aplicaţii care să ne ne dea idei în doar câteva secunde. Este una dintre soluţii astfel încât să reducem risipa alimentară. Însă, regula de aur rămâne să cumpărăm cu 20% mai puţin decât ne am propus. Şi să rezistăm promoţiilor.

"La doi plus unu, unu îl mănânci şi al doilea îl arunci. Degeaba stai să faci o tartă cu cozonacul vechi, că nu asta e soluţia. În alte ţări ideea de a arunca mâncare la gunoi este de neconceput. Retailerii ar putea să prevină şi ei. Afară se intamplă chestia asta, reduc cantitatea de alimente la rafturi", spune Cezar Munteanu, preşedintele asociaţiei naţionale a bucătarilor şi cofetarilor din România.

Risipa alimentară, un obicei de Sărbători

Vezi și

"Trebuie să ne gândim că magazinele se închid pt o perioadă ft scurtă de timp. Realist vorbind, dacă pun la o masă 3 feluri de mancare, si aperitive, si ciorbă si 3 deserturi, nimeni din cei prezenţi nu va putea să guste din tot ce am pregătit", spune Teodora Iacob, fondator şcoala de mediu.

La nivel european, an de an ajung la coşul de gunoi 88 de milioane de tone de deşeuri alimentare, dintre care 2,5 milioane de tone sunt produse de ţara noastră. Asta înseamnă că un român aruncă la gunoi 130 kg de alimente pe an. Cele mai mari cantităţi sunt aruncate după sărbători.

Localnic: Bineînţeles că se găteşte cam prea mult pentru perioada aceasta.

Reporter: De ce cumpăraţi prea mult înainte de sărbători?

Localnic: Cred că de la poftă, vezi una alta in supermarketuri, iti doreşti.

Localnic: Am fost la părinţii iubitei mele de Crăciun. Au fost sarmale, foarte multă carne, murături, mămăligă. Foarte multă mâncare.

Cum depozităm mâncarea

Specialiştii ne recomandă să depozităm mâncarea astfel încât să o putem consuma mai mult timp.

Fie o păstrăm în săculeţi din pânză pe blatul din bucătărie, fie o congelăm şi în fiecare zi scoatem doar cantitatea pe care ştim că o vom consuma. Tot ce înseamnă mâncare gătită care ne-a rămas după masa de Crăciun este bine să fie ţinută în caserole de sticlă, care nu le alterează gustul, şi care se închid cât mai bine, etanş.

15% din mâncarea care ajunge la groapa de gunoi e nedesfacuta, în ambalaj.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei În zona în care locuiţi s-au înregistrat pagube din cauza vremii rele de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰