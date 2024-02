Vezi și

Baschetbalista de origine română, Sabrina Ionescu, a oferit un adevărat spectacol la concursul de aruncări de 3 puncte din cadrul NBA All-Star Weekend.

Stephen vs. Sabrina a fost primul duel în doi din istoria evenimentului, însă lupta a fost câştigată în cele din urmă de jucătorul de la Golden State Warriors. Americanul s-a impus cu 29-26 în fața jucătoarei cu părinți români.

Steph Curry: A fost perfect. A fost atât de multă emoție într-o perioadă scurtă de timp, cu doi aruncători grozavi. A fost destul de special. Va fi ceva ce-mi voi aminti pentru mult timp.

Tânăra în vârstă de 26 de ani, a câştigat concursul de 3 puncte din WNBA în 2023, cu un record de 37 de puncte. La rândul lui, Curry de 35 de ani este de două ori câştigător al concursului, în 2015 şi 2021. Ieri americanii și-au dorit să afle cine e mai bun.

Sabrina Ionescu: Sincer, sunt bucuroasă numai pentru că am putut să ieșim acolo și să aruncăm la coş. Evident, a existat multă pregătire și emoție.

Sabrina Ionescu: Am vorbit şi despre o a doua rundă. Cred că asta a fost numai încălzirea pentru amândoi. după ce am stat o vreme pe margine și am vrut să ne întoarcem. Poate vom putea evolua data viitoare. Dar, evident, Steph a câștigat cu un motiv. Și va trebui să încerc să-l înving data viitoare.

Născută în Statele Unite, jucătoarea din liga profesionistă feminină de baschet are origini româneşti. Tatăl sportivei a părăsit România în timpul Revoluţiei din 1989, iar 6 ani mai târziu, soţia lui a plecat şi ea. Sabrina s-a născut pe 6 decembrie 1997, în California

