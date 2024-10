Românii cer autorităţilor o abordare integrată împotriva adicţiilor. Tinerii consideră că strategia statului de a lupta cu drogurile trebuie îmbunătăţită. Reiese clar din sondajul realizat de The Center for International Research and Analyses, la comanda Antena 3 CNN. Doar măsurile de pedepsire nu sunt suficiente pentru combaterea consumului de droguri, cred 7 din 10 romani care au răspuns studiului, iar cei mai mulţi dintre ei, sunt tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani. Ei cred că reabilitarea ar fi unica soluţie pentru a reintegrreaa în societate. În ţara noastră, singurul program pentru adolescenţi este la Spitalul de Psihiatrie Voila din Campina.

Lipsurile sistemului care ar trebui să ajute dependenţii

"Se discută la terapii de grup despre ce înseamnă pofta de droguri, craving-ul, despre ce înseamna situaţiile de risc la care ei vor fi supuşi atunci când vor ajunge acasă. Ce mecanisme au să evite să se reapuce. Discutăm şi despre emoţii sunt foarte multe sedinte axate şi pe stările emoţionale", ne explică Minescu Irina, manager Spital Voila.

"Am simţi nevoia ca sistemul public să ne ajute mai mult. Cu deblocarea posturilor pentru psihologi, de exemplu. Am mai avea nevoie de doi psihologi. Resimţim această singurătate instituţională. Pentru că acum aproape toate spitalele trimit cazurile grave sau aproape la fel către noi. Problema noastră cea mai mare este ca în România nu s-a dezvoltat nimic pentru a preveni acest consum şi mai ales pentru a-i trata pe cei care ajung acolo", adaugă dr. Minescu Irina.

Măturia unui tânăr dependent

Laurenţiu are doar 19 ani şi este din Sibiu. De două săptămâni este internat la centrul de reabilitare de la Spitalul de Psihiatrie din Voila şi se luptă pentru a scăpa de nevoia de a consuma substanţele interzise. El crede că pedepsele nu sunt eficiente pentru consumatori.

"Şi vindeam şi consumam. Numai amfetamină, ketamină, cocaină, toate cele. Să vin aici la reabilitare. Asta m-a ajutat cel mai mult, dacă nu veneam aici eram şi mai rău, dacă mai trăiam, ca nu cred că mai trăiam. Am păţit prea multe probleme. Şi familiale, probleme de sănătate, am avut şi AVC şi cam două, de fapt două supradoze, comoţie cerebrală. Am păţit multe. 5 ani de zile, consumând zi de zi", ne-a mărturisit tânărul.

Drogurile nu i-au distrus doar copilăria, ci l-au făcut chiar să încalce şi legea pentru a face rost de bani. Laurenţiu este unul dintre cei 77 de adolescenţi care au beneficiat gratuit de programul de reabilitare din cadrul spitalului. Bazele centrului au fost puse cu sprijinul asociaţiilor de voluntari.

Mulţi îşi doresc să ajungă la reabilitare, dar nu sunt suficiente locuri pentru terapie. "Pentru un joint, l-ai băgat la puşcărie şi i-ai distrus viaţa. Când el nu de asta are nevoie, are nevoie de servicii psiho-medico-sociale. Sunt extrem de mulţi care vor să se oprească. Pe mine ma bântuie cum veneau şi mă luau de mână şi îmi spuneau că vreau să mă las. Veneau la ambulanţă", declară Alina Dumitriu, director Asociaţia Sens Pozitiv.

