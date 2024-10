Consumul de substanţe interzise nu îngrijorează doar generaţiile de părinţi. Sondajul realizat de The Center for International Research and Analyses la comanda Antena 3 CNN arată că cei mai mulţi respondenţi care susţin că e nevoie de o nouă strategie din partea autorităţilor sunt persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani.

Asta demonstrează nevoia uriaşă de campanii în şcoli, încă din clasele primare. "E nevoie de un dialog, în primul rând cu școlile. Cu oamenii din jurul școlilor, care au influență. Educația se poate face din clasele primare. Ar trebui gândită cumva o campanie și o strategie în care să fie implicați în primul rând tinerii. Ei trebuie să fie partenerii autorităților și statului în această poveste. Nimeni nu o să cunoască realitatea din teren, așa cum o cunosc tinerii", explică Vladimir Ionaş, sociolog CIRA.

Pentru dependenţi, terapia, medicamentaţia şi atentă monitorizare a medicilor reprezintă paşii esenţiali care trebuie făcuţi pentru a renunţa la droguri. În ţara noastră, există momentan un singur loc în care adolescenţii consumatori pot urma un program de reabilitare: centrul împotriva adicţiilor din cadrul Spitalul de Psihiatrie Voila, Câmpina, deschis la sfârşitul lunii februarie a acestui an.

77 de adolescenți au beneficiat de programul de reabilitare

Majoritatea tinerilor care ajung aici la centrul de reabilitare sunt aduși de părinții lor sau sunt transferați de spitalele de psihiatrie din toată țară. Până acum, 77 de adolescenți au beneficiat de programul de reabilitare.

"Este primul centru de sănătate într-un spital public de psihiatrie care oferă servicii de specialitate minorul cu dependență. Adică nu doar medicație sau un loc care să stea departe de consum, ci și aceste terapii de grup. Este o problema de sănătate publică pentru că impactează în primul rând mediul familial, societatea. Și tinerii aceștia care consumă, foarte greu", declară Irina Minescu, managerul Spitalului de Psihiatrie Voila.

În centrul de reabilitare de la Voila sunt 24 de paturi pentru dependenţii de droguri şi alcool.

