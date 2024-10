El este frizerul pasionat de electronică, care a recunoscut în faţa anchetatorilor că a confecţionat o parte din bomba care l-a ucis pe omul de afaceri Ioan Crişan. Totul ar fi fost la comanda fiicei milionarului, Laura Bîlcea, după cum cred procurorii. Individul fuge când vede echipa Observator şi se ascunde într-o debara. Avocaţii Laurei Bîlcea şi ai celor doi complici susţin că tot dosarul procurorilor se bazează pe mărturiile lui. Familia frizerului, în schimb, spune că bărbatul n-ar fi ştiut în ce se bagă. "Săracul de el, e distrus. Nu am făcut nimic. Nu am făcut nimic, crede-mă pe cuvânt. Şi eu am fost anchetat, patru ore m-au ţinut. Fel şi fel de întrebări. Erau patru persoane", a declarat Sergiu Lind, fratele frizerului.

Anchetatorii cred că Laura Bîlcea a vrut sa pună mâna pe averea tatălui cu orice preţ

"Nopţi nedormite, tremur, sunt cardiacă, medicamente. El e meşter de mic, dar nu era în stare să facă asta", a declarat Ana Lind, mama frizerului. Bărbatul le-a povestit anchetatorilor cum a ajuns să fie implicat în atentatul în stil mafiot. Suspectii au procurat de la frizer un mecanism care putea fi folosit ca detonator într-un dispozitiv exploziv improvizat, controlabil prin telefon. Apoi, pe un camp in afara zonei locuite cei 3 au testat sistemul cu ajutorul unei petarde, spun procurorii, si l-au plasat in masina afaceristului. Din raportul de analiză întocmit dupa crimă de Institutul de Tehnologii Avansate, se arată că în fragmentele analizate, prelevate de la locul exploziei, s-a constatat prezenta unor explozibi militari - RDX şi HMX.

La locul atentatului criminaliştii au găsit şi fragmente dintr-un acumulator de telefon mobil. Au mers pe fir şi au descoperit că unul dintre suspecţi l-a cumpărat înainte de explozie de la un magazin din Arad. Mai mult, cei doi presupuşi complici ai Laurei Bîlcea sunt localizați în zona casei milionarului fix în noaptea dinaintea crimei. "Suspecţii locuiau la doi kilometri de domiciliul victimei. Cu alte cuvinte, puteau să se plimbe acolo pur şi simplu la ei acasă", a declarat Dan Chitic, avocatul unuia dintre suspecţi. Procurorii o acuză pe avocata Laura Bîlcea că le-ar fi dat celor doi complici 100.000 de euro, la o lună de la crimă. "E dreptul meu să retrag suma de bani. O să vă fac o notă cu ce am făcut cu ei!", a declarat Laura Bîlcea.

Anchetatorii cred că Laura Bîlcea a vrut sa pună mâna pe averea tatălui cu orice preţ. Relaţia dintre tată şi fiică ar fi fost mai tensionată ca oricând în lunile de dinainte de atentat. Milionarul voia să o dezmoştenească şi să-şi cedeze afacerile fostului ei soţ, Sergiu Bîlcea. O lovitură dură pentru avocata care divorţase cu scandal de fostul deputat liberal. Laura Bîlcea şi presupuşii ei complici sunt în libertate, potrivit deciziei judecătorilor.

