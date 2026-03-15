Satul unde au mai rămas doar 20 de suflete. Cel mai tânăr locuitor are 22 de ani

Doar 20 de suflete mai populează un sat din judeţul Satu Mare, iar cel mai tânăr localnic are doar 22 de ani, scrie presa locală

de Redactia Observator

la 15.03.2026 , 11:58
Timpul pare că stă pe loc în satul Istrău. Aici mai locuiesc permanent aproximativ 20 de persoane. În rest, multe dintre case au devenit locuințe de vacanță, iar proprietarii vin doar în weekend, scrie Portalsm.ro.  

"Suntem aproximativ 20 de persoane stabile. În rest, îs care vin doar în weekend, au case de vacanțe. Majoritatea de aici se ocupă cu agricultura. Care nu, fac naveta în oraș, numai că drumul îi rău, își sparg cauciucurile", spune cel mai tânăr locuitor din sat, care are doar 22 de ani. 

Viaţa sătenilor e dificilă, mai ales pentru cei mai în vârstă. "Dacă nu vine nimeni, nu au mâncare, nu au pâine, nu au nimic. Au grădină, dar alimente nu au. De multe ori trebuie să meargă cineva după cumpărături pentru ei", mai spune tânărul.

Greutăţile cu care se confruntă localnicii

Cei care nu au locuri de muncă la oraş se ocupă cu agricultura. Tânărul sătmărean descrie o realitate cu care se confruntă mulţi, mai ales cei de vârsta lui, aflaţi la început de drum. "Am încercat să mă angajez undeva, numai că nu se merită pe salariu de 3.000 de lei. Motorina îi scumpă, mai faci o pană și alea îs scumpe, cauciucurile".

