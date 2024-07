Deşi a recunoscut violul, Lajos Kristof le-a spus anchetatorilor că nu a fost conştient de fapta sa, spun surse judiciare. Totul s-ar fi petrecut în timpul unei crize de somnambulism.

Adus de poliţişti, Kristof Lajos a revenit în locuinţa în care a fost prins în flagrant în momentul în care întreţinea relaţii sexuale cu băiatul de 14 ani. Anchetatorii au ridicat dispozitive electronice, dar şi alte obiecte ce pot deveni probe în dosar. Vecinii bărbatului de 39 de ani spun că acesta era văzut frecvent alături de băieţi.

Anul trecut, mama victimei de 14 ani a făcut trei plângeri la poliţie

"Era şi cu câte un băieţel, de obicei. Mergeau aşa, amândoi, unul lângă altul", a povestit un vecin.

"Prima dată a avut un copil, cred că avea în jur de şapte ani. Un băieţel. După care a avut un băiat în jur de 14 ani. Tatăl meu a fost martor la nişte mângâieri care au avut loc între această persoană şi copilul respectiv acum un an şi jumătate", spune un alt localnic.

Anul trecut, mama victimei de 14 ani a făcut trei plângeri la poliţie în care reclama influenţa pe care Lajos Kristof o are asupra fiului său.

"Am primit ordonanţă de clasare, surprinzător. Nu am fost chemată la audieri. Nu am cunoştinţă ca copiii să fi fost chemaţi", povestește mama copilului abuzat.

Dacă va fi găsit vinovat, poate face până la 10 ani de închisoare

Până la scandalul de pedofilie, Lajos Kristof era cunoscut drept antrenorul de genii, premiat internaţional pentru inovaţii în educaţie. Preda pentru copii supradotaţi sau din casele de plasament. La rândul său, a fost abandonat când avea trei ani.

"Dacă stai să te uiţi în populaţia agresorilor sexuali de minori, majoritatea dintre ei au trecut prin abuz, la rândul lor, în copilărie. Dar nu este un factor determinant, cauzal. De fapt, nu merită nicio scuză şi nu trebuie să-i fie găsită vreo circumstanţă", spune Gabriel Diaconu, psihiatru.

Lajos Kristof a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, poate face până la 10 ani de închisoare.

