Suntem la 1.500 de km distanță de Romania. Am venit in Italia ca sa-l cunoastem pe singurul roman care detine un restaurant cu o stea Michelin. Este, de altfel, și cel mai tânăr din Peninsulă. "Avem 7 mese, doua la chef table, asta l-am făcut nou acum un an. Am luat inspiratia de la Coloana Infinitului a lui Brâncuși, ca să avem și ceva mai național", a declarat Richard Abou Zaki.

Detalii artistice, care amintesc de casă, sunt peste tot

Detalii artistice, care amintesc de casă, sunt peste tot. Scaunelele pe care doamnele îşi lasă posetele seamănă cu cele de la Masa Tacerii. Într-un restaurant cu stele Michelin, bucătarii sunt artiștii care, de pe scena lor, desăvârșesc opera. Regizor e Richard Abou Zaki, juratul de la Chefi la cutite. 8 luni i-au fost suficiente ca sa convinga inspectorii Micheliin sa devina cel mai tanar chef bucatar din Italia cu o astfel de distinctie. Un preparat care a uimit exigentul juriu e inghețata cu stridie. "Într-o farfurie, tu mananci si ajunge un mesaj, ajunge o tehnica, o gandire, o idee, asta e chestia cea mai wow pentru mine mancarea e si pentru inima", a declarat Richard Abou Zaki.

Clientela sa e formată din oameni pasionați de "haute cuisine", adică preparate din ingrediente de calitate, într-o prezentare meticuloasă şi originală. "Chestia cea mai dificilă pentru mine, acum in momentul asta, e sa ai picioarele pe pământ și să ai luciditatea să dirijezi tot. Am avut norocul că am fost in toata lumea și de acolo am luat tot cate ceva", a declarat Richard Abu Zaki, chef bucătar. L-a ajutat mult experienta de 7 ani acumulata doar in restaurante cu 3 stele Michelin. Unul la Londra, unde si celebrul Gordon Ramsey si-a inceput cariera. Al doilea in Italia, desemnat cel mai bun restaurant din lume! Cand a primit functia pe care si-a dorit-o, si-a dat demisia. A riscat tot si si-a urmat visul: propriul restaurant.

Iar acum are rezervări făcute inclusiv pentru luna august. In acest restaurant lucreaza 9 bucătari, care gătesc pentru 18 clienti. Matematica gustului continuă cu meniul cu 10 preparate diferite. Iar pentru farfuriile exceptionale, aranjate cu penseta, oamenii vin de la mii de kilometri distanță. În ultimele luni l-au vizitat si peste 250 de romani. "Avem si norocul, de cand fac programul Chefi la cutite , ca vin si multi romani. Zilele astea avem romani, 10 romani, care si-au petrecut aici o minivacanta si au fost in toate restaurantele mele", a declarat Richard Abu Zaki, chef bucătar.

"Am urmarit impreuna cu parintii mei emisiunea Chefi la cutite si ne-a placut profesionalismul si dedicarea pe care o are față de meseria asta. Cel mai neasteptat a fost desertul cu inghetatat de stridie si cu fructul pasiunii, care m-a transpus pe malul marii", a declarat Sofia Apostu, client. "Am simtit atatea gusturi pe care nu cred ca le-as putea simti altcumva si m-au facut sa ma simt extraordinar", a declarat Sara Busuioc, client. Mama lui Richard a stiut intotdeauna că fiul ei are norocul scris în stele. "Eu cand l-am nascut am zis asa: copilul meu, l-am nascut sub o stea norocoasă. Şi uite ca a luat si steaua Michelin", a declarat Elena Bujor, mama. Cum a inceput aventura lui Chef Abu Zaki in bucatarie și când va primi o a doua stea Michelin, aflați în curând, la Observator!

