Vezi și

El este Karo Robin, individul care a pus pe jar ofiterii SRI, trupele antitero şi serviciile diplomatice din mai multe ţări după ce a aruncat un cocktail molotov, la intrarea in ambasada statului Israel si a amenintat că îşi dă foc. Individul care ar avea probleme psihice sustine că ar fi fost urmărit de Mossad. A recunoscut însă că a premeditat atacul. Suspectul a justificat anchetatorilor atacul de ieri, de la Ambasada Israelului din România, le-a spus acestora că l-ar fi plănuit cu câteva zile şi motivul ar fi fost că l-ar fi urmărit serviciile secrete israeliene. Au fost percheziţii şi la locuinţa acestuia, şi au fost ridicate un laptop, şi un telefon mobil.

SRI îl poate declara indezirabil pe sirian şi îl poate chiar expulza

Bărbatul s-a apropiat de ambasadă sub pretextul că este cetăţean israelian şi că nu are paşaport. A aruncat brusc cu un cocktail molotov în holul blocului unde ambasada are reprezentanţa. Imediat a fost imobilizat de agenţii de securitate şi mai apoi încătuşat de poliţie. Potrivit informaţiilor Observator, Karo Robin ar fi ajuns ilegal, în România, în 2017. Un an mai târziu a obţinut statut de refugiat şi forme legale, inclusiv drept de muncă. La audieri a ajuns si colegul lui de apartament, un alt bărbat de origine arabă.

Desi diplomatii israelini au catalogat atacul ca unul terorist, oficialii romani spun că totuşi e un caz izolat. "Statistica arată că e un caz izolat, iar deznodământul întregii operaţiuni arată că instituţiile au reactionat şi reacţionează la astfel de situaţii. Noi considerăm că avem zilnic semnale de alarmă şi acţionă zilnic pe toate fronturile fără nicio ezitare", a declarat Cătălin Predoiu, ministrul de Interne.

După terminarea anchetei, Serviciul Român de Informaţii îl poate declara indezirabil pe sirian şi îl poate chiar expulza. "A minimaliza s ar pztea să reprezinte o marjă de încredere în ceea ce-i priveşte pe cei care s-ar gândi la astfel de acţiuni. Un act terorist presupune un anume tip de răspuns penal, o distrugere oarecare, în mod evident discutăm de alt palier", a declarat Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe. Deocamdată, individul este acuzat de distrugere, faptă pentru are riscă 7 ani de închisoare.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vi se par accesibile preţurile de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰