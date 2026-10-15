Mai mulţi şoferi au rămas fără permisul de conducere pentru 60 de zile şi au de plătit amenzi după ce au făcut depăşiri neregulamentare, încălcând marcajul continuu sau pe cel care indică trecere pentru pietoni, în judeţul Mureş. Conducătorii auto au fost filmaţi din elicopter în timp ce încălcau prevederile Codului rutier.

Şoferi din Mureş, amendaţi pentru depăşiri interzise. Au fost filmaţi de elicopterul Poliţiei - Captură Facebook

O acţiune derulată între 12 şi 14 octombrie de Poliţia Rutieră Mureş, în colaborare cu Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, s-a desfăşurat pe mai multe tronsoane de drum din judeţ şi a avut ca scop creşterea gradului de siguranţă rutieră şi prevenirea accidentelor de circulaţie cu consecinţe grave.

Ce amenzi s-au dat

"Activităţile s-au desfăşurat pe mai multe artere rutiere din judeţul Mureş, în special pe sectoarele de drum susceptibile de a prezenta un risc rutier crescut, fiind vizate, cu precădere, comportamentele periculoase în trafic, precum depăşirile neregulamentare. Cu sprijinul echipajului aerian, poliţiştii au monitorizat traficul rutier din elicopter, abaterile constatate fiind transmise în timp real echipajelor aflate la sol, care au intervenit pentru identificarea şi sancţionarea conducătorilor auto", informează, joi, reprezentanţii Poliţiei Judeţene Mureş.

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Doar în cursul zilei de miercuri, poliţiştii rutieri au aplicat 8 sancţiuni contravenţionale unor şoferi care au făcut depăşiri neregulamentare, fiind filmaţi din elicopter pe un tronson de drum judeţean unde marcajul continuu interzice această manevră.

De exemplu, un şofer de 44 de ani, din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, a fost amendat cu 1.730 de lei, fiindu-i suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile după ce a făcut o astfel de depăşire. Aceleaşi sancţiuni le-a primit şi un cetăţean maghiar care a intrat în depăşirea unui camion pe o trecere pentru pietoni, semnalizată şi marcată corespunzător.

Un tânăr de 23 de ani, din comuna Crăciuneşti, a fost surprins făcând două depăşiri neregulamentare pe acelaşi sector de drum, una în zona unei treceri pentru pietoni, iar cealaltă în zona de acţiune a indicatorului "Depăşirea interzisă", el primind amenzi în valoare totală de 3.460 de lei şi fiindu-i suspendat dreptul de a conduce, pentru câte 60 de zile, pentru fiecare faptă constatată.