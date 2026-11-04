O tragedie care a avut loc în această dimineaţă în Mureş ne obligă pe toţi să ne uităm cu atenţie la ce surse de încălzire apelăm în sezonul rece. O femeie a murit din cauza unei pături electrice. Din primele cercetări, totul ar fi pornit de la un scurtcircuit - cel mai probabil un fir electric din interiorul țesăturii s-a supraîncălzit.

Un incident dramatic care se poate repeta. Pentru că mulţi dintre noi cumpărăm astfel de dispozitive, aparate electronice până la urmă, fără să ne gândim că pot ascunde riscuri. Iată câteva aspecte la care trebuie să fim extrem de atenţi.

În primul rând, înainte de fiecare folosire, ar trebui să ne uităm cu atenţie la urme de uzură, dacă materialul textil pare ars sau subţiat. De asemenea, verificaţi cablul de alimentare, astfel încât izolaţia să nu fie crăpată.

Specialiştii spun că astfel de pături trebuie pornite doar în momentul în care sunt întinse complet. Pentru că dacă sunt îndoite, firele electrice din interior se pot suprapune şi pot provoca un scurtcircuit.

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O altă regulă de bază este să nu adormim niciodată cu ea în funcţiune. NU mai spun să fiţi extrem de atenţi dacă vărsaţi pe ea lichide - ceai sau apă.

Dar prevenţia începe chiar dinainte să o cumpărăm. Folosiți doar produse originale, certificate şi cumpărate din magazine autorizate. Evitați produsele extrem de ieftine, care nu au sisteme de siguranță, cum ar fi oprirea automată în caz de supraîncălzire. Iar asta se aplică la orice aparat pe care îl folosim pentru încălzire, fie că vorbim de reşouri, aeroterme sau alte dispozitive electrice.