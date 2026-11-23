Un bărbat de 44 de ani a fost rănit la cap în timpul unui antrenament într-un poligon privat de tragere din judeţul Mureş. Un glonţ ar fi ricoşat şi l-ar fi lovit în zona capului. Victima a fost preluată de un echipaj de ambulanţă, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Bărbat care se antrenează într-un poligon de tragere - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a anunţat, luni, că poliţiştii din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Petelea au fost sesizaţi, în 20 noiembrie, despre un incident în incinta unui poligon de tragere din localitatea Orşova-Pădure, în timpul desfăşurării unei şedinţe de antrenament.

"Din primele verificări efectuate, a reieşit faptul că, în timpul executării tragerilor, un proiectil ar fi ricoşat şi ar fi lovit în zona capului un bărbat de 44 de ani, din Târgu Mureş. În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni, fiind preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate", a transmis sursa citată.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul IPJ Mureş, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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Surse judiciare afirmă că în poligon, care este unul privat, se desfăşura o şedinţă de tragere. Poligonul este unul de tir sportiv, agrement, vânătoare şi paintball, potrivit News.ro.