Caz extrem de grav într-un poligon de tragere din Mureş. Un bărbat a fost rănit, după ce un proiectil a ricoşat şi l-a lovit în cap. A fost dus de urgenţă la spital, acolo unde a fost operat şi internat la Terapie Intensivă. Poliţiştii au deschis o anchetă penală, în urma căreia trebuie să stabilească ce s-a întâmplat mai exact.

Incidentul grav a avut loc în localitatea mureşeană Orşova-Pădure, în apropiere de Reghin. Pompierul din Târgu Mureş, în vârstă de 44 de ani, se afla în timpul liber şi a mers împreună cu prietenii săi la poligon pentru o sesiune privată de tragere. În timpul sesiunii, un proiectil a ricoşat şi l-a lovit direct în cap.

Bărbatul a ajuns direct pe masa de operaţie. Din fericire, după trei zile petrecute la ATI, starea victimei s-a îmbunătăţit. Medicii spun că este în afara oricărui pericol şi ar putea fi externat în următoarele zile.

"Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe periculoase continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin", a spus Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș.

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"Regretăm cele întâmplate şi tratăm această situaţie cu maximă seriozitate şi responsabilitate. Siguranţa tuturor celor care ne trec pragul a fost şi va rămâne o prioritate pentru noi", a transmis conducerea poligonului pe reţelele de socializare.

Iar comentariile celor care le-au trecut pragul nu au întârziat să apară.

"În 13 ani de funcţionare nu a existat până acum nici un incident. Nici minor şi nici major. S-au tras milioane de focuri. (...) Dacă ceva nu ar fi fost SAFETY FIRST - orice: baza materială, proceduri, personal uman ar fi existat incidente dupa primele sute de mii de focuri", a spus un client.

Autorizația de funcționare a poligonului a fost suspendată până la finalizarea cercetărilor.