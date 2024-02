Şoferii băuţi sau drogaţi , care au provocat un accident mortal, ar putea rămâne fără permis de conducere pe viaţă. Este un proiect de lege, propus de mai multi deputaţi PNL, care a fost deja adoptat de Senat şi urmează să ajungă în Camera Deputaţilor. Propunerea vine în condiţiile în care chiar şi la mai bine de jumătate de an de la Legea Anastasia încă avem zeci de mii de şoferi care au fost prinşi în timp ce conduceau sub influenţa alcoolului .

Proiectul de lege, propus de mai mulți deputați PNL, a fost adoptat tacit ieri în Senat și urmează să ajungă în Camera Deputaților.

Inițiatorii acestui proiect își propun ca șoferii care se urcă la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise și provoacă un accident rutier mortal să rămână fără permis de conducere pe viață. Este, practic, o extindere a Legii Anastasia, care îi trimite direct la închisoare pe șoferii băuți sau drogați care provoacă accidente rutiere mortale.

Aproape 20.000 de permise auto reținute pentru consum de alcool și droguri, în 2023

Experții auto sunt de părere că acest proiect de lege este de bun augur, mai ales dacă ne uităm pe statisticile de anul trecut, când peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere, iar peste 16.000 de permise de conducere au fost reținute pentru consum de alcool și peste 3.600 pentru consum de substanțe interzise.

Morţi în accidente rutiere (2023):

1.545 persoane

Permise reţinute pentru alcool

16.780

Permise reținute pentru droguri

3.699

Ce este Legea Anastasia

Legea Anastasia prevede că şoferii care se urcă la volan băuţi sau sub influenţa drogurilor ori fără permis de conducere şi produc accidente mortale ajung direct la închisoare.

Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 91 alin. (3) din Legea nr. 286/2009, astfel încât să nu poată fi dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dacă aceasta a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul fără permis de conducere sau a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Astfel, la articolul 91 al legii menţionate este introdus un nou alineat care prevede că: "Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 192 alin. (2) şi (3) dacă acestea au fost săvârşite în condiţiile art. 335 sau 336".

