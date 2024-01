Atenție, cad bucăți din pod. Șoferii care circulă pe sub Pasajul Basarab se uită mai mult în sus, nu la drum, de teama fragmentelor care au început să pice de sub construcție. Un șofer a surprins momentul în care o bucată din pasaj i-a picat pe mașină , în timp ce era în mers. Pericolul nu e de ieri, de azi. Pasajul stă fără recepție de 13 ani , iar constructorul nu vrea să se mai ocupe de reparaţii.

Camera de bord pe care șoferul o avea montată a surprins momentul în care bucata de tencuială se desprinde și cade pe capota mașinii, pe partea șoferului.

Cad bucăţi din Pasajul Basarab

"Incidentul a avut loc ieri după-amiază, atunci când șoferul a trecut pe sub pasajul din spatele meu. Pagubele nu sunt semnificative, dar ele există. Iar șoferul cu care am vorbit are de gând să le repare pe propria cheltuială", arată Bogdan Dinu, reporter Observator.

"Dacă te uiți în sus îți dai seama că e, într-adevăr, un risc. Sunt unele piese care stau să cadă chiar pe zona pietonală. Acolo este și o stație de autobuz", spune Ciprian, șofer.

Imaginile au ajuns la autorităţi

Șoferul a postat pe reţelele sociale imaginile cu daunele produse. Iar filmul a ajuns și la autorități. Primăria Capitalei a trimis, azi, o echipă care să evalueze problemele semnalate de bărbat.

"Sunt dezamăgit, în schimb, de răspunsul primăriei. Care a spus că nu este vina lor, pentru că nu au făcut recepția acestui pasaj. Iar firma care a construit pasajul spune că pasajul este ieșit din garanție", adaugă Ciprian, șofer.

Fără reparaţii, podul a început să fie mâncat de rugină, iar rosturile de dilatație se degradează de la o zi la alta. "Pentru că a trecut atâta timp, lucrările de reparații trebuie să le facem noi, nu se mai pune problema să beneficiem de garanție", a declarat Nicușor Dan, Primarul Capitalei.

Pasajul Basarab, de 13 ani fără recepție

De 13 ani, Pasajul Basarab stă fără recepție. Este şi motivul pentru care podul nu a fost niciodată reparat.

Reacţia Primăriei Capitalei: Antreprenorul lucrărilor nu a răspuns solicitărilor repetate de remediere a deficiențelor privind starea tehnică a pasajului. Primăria Municipiului București a demarat procedura de atribuire a serviciilor de proiectare pentru lucrările de remediere, urmând ca Municipiul București să solicite recuperarea prejudiciului de la Antreprenor.

Şantierul de reparaţii la Pasajul Basarab va începe abia când se vor încheia lucrările de la Podul Grant. Adică în 2025. Anul trecut, Primăria Capitalei a început expertiza tehnică a pasajului, în urma căreia a fost încadrat în clasa III din V de risc. În fiecare zi, Podul Basarab este traversat de 50.000 de mașini.

