Şoferii care circulă pe această stradă din Câmpulung Moldovenesc trebuie să fie foarte atenţi. În loc să fie îngropate, ţevile de gaz care intră în casele oamenilor sunt la suprafaţă. Până acum o lună, erau la marginea unui drum pavat cu piatră cubică. După asfaltare însă, şoseaua a fost lărgită.

Mai multe conducte sunt, acum, pe marginea drumului, ba chiar una dintre ele este chiar pe stradă. Ocolită atent de asfaltul proaspăt turnat. De la marginea străzii, până la conductă sunt, acum, aproape 80cm.

Localnicii sunt îngroziţi la gândul unei posibile explozii

Localnicii sunt îngroziţi la gândul unei posibile explozii. "Problema este ţeava care iese în afara trotuarului şi o agaţă maşinile. Bunica mea are 93 de ani, stă toată ziua la geam de frică să nu treacă cineva peste ţeava. Pentru că s-a întâmplat. De câte ori a fost agăţată? De trei ori. O dată de către cei care asfaltau", spune Ioana Laura Florescu, localnică.

"E crimă, nu e altceva. Au lăsat conducta pe drumul public. Dumneavoastră vă daţi seama ce se poate întâmpla dacă se rupe o ţeavă de gaz? Până o închide gazul. Îmi este frică", mărturiseşte altă localnică.

Sesizări peste sesizări

Oamenii au făcut sesizări peste sesizări, atât la primărie cât şi la compania de gaze. "Ultima dată s-a auzit boom, când a lovit ţeava. Atunci am luat telefonul şi am sunat. Acum 8 zile, când am sunat la gaz şi le-am zis au venit, au mirosit ţeava şi atunci i-am întrebat dacă au făcut ceva şi au zis că "noi ce să facem?!" şi au plecat şi de atunci nu am mai văzut pe nimeni", adaugă Ioana Laura Florescu, localnică.

În timp ce echipa Observator discuta cu localnicii, un angajat al primăriei a găsit rezolvarea. "E chiar ca la Dorel. Aici e proiectul de la gaz, nu putem lua noi deciziile. Eu am adus doi popici de semnalizare şi o să pun o bandă", a spus angajatul primăriei.

Ce spune primarul

Primarul spune că soluţia e una temporară. "Acea ţeavă a fost montată acum şase-şapte ani. Acum venim cu covorul de asfalt până în şanţul de preluare a apelor fluviale, normal că a apărut ţeava şi îţi dă impresia că este chiar în carosabil. Săptămâna viitoare vor fi marcajele făcute pe aceea stradă. Plus, se va monta un sistem de protecţie a ţevii de gaz metan. Va fi din structură metalică, cu vopsea reflectorizantă", a declarat Mihăiță Negură, primar Câmpulung Moldovenesc.

Reprezentanţii companiei de gaz au transmis Observator că, începând de săptămâna viitoare, va începe modificarea branşamentului. Strada asfaltată face parte dintr-un proiect mai mare de modernizare care a costat 8 milioane de euro, bani europeni.

