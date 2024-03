Vezi și

Cei trei agenţi ai secţiei de poliţie din Paşcani se acopereau unul pe celălalt şi îşi împărţeau frăţeşte banii din mită. Conform procurorilor, unul dintre ei a cerut şpagă de 12 ori, unul de 8 ori, iar al treilea de două ori. Şase şoferi au fost trimişi în judecată pentru dare de mită.

Redăm, mai jos, comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi:

Prin rechizitoriul din data de 21.02.2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi s-a dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită:

inculpatul A. L. pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 7 lit. C din legea 78/2000 şi art. 35 alin. 1 C.p. cu 12 acte materiale,

inculpatul P. G. pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 7 lit. C din legea 78/2000 şi art. 35 alin. 1 C.p. cu 3 acte materiale,

inculpatul P.O.P. pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 7 lit. C din legea 78/2000 şi art. 35 alin. 1 C.p. cu 8 acte materiale. ( cei trei inculpaţi au fost trimişi în judecată sub măsura preventivă a controlului judiciar).

Şase şoferi, trimişi în judecată pentru dare de mită

Şi a următorilor inculpaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită:

inculpatul A. D.– pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 C.p. rap la art. 6 din legea 78/2000;

inculpatul A. V.-T pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 C.p. rap la art. 6 din legea 78/2000;

inculpatul T. I., pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 C.p. rap la art. 6 din legea 78/2000;

inculpatul G. S. pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 C.p. rap la art. 6 din legea 78/2000;

inculpatul M. N. pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 C.p. rap la art. 6 din legea 78/2000;

inculpatul I. O. pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 C.p. rap la art. 6 din legea 78/2000.

Unul dintre poliţişti a cerut şpaga de 12 ori

Faptele inculpatului A. L. constând în aceea că în calitatea sa de agent de poliţie în cadrul Postului de Poliţie Lespezi din judeţul Iaşi, având atribuţii pe linia controlului rutier, a adoptat o rezoluţie infracţională unică, constând in aceea de a pretinde si primi sume de bani de la conducătorii auto pe care-i oprea in trafic pentru a nu-i sancţiona contravenţional, astfel că în timp ce se afla în exercitatrea atribuţiilor de serviciu: 1) În data de 08.05.2023 cu prilejul controlului traficului rutier pe sectorul de drum ce face legătura între localitățile Lespezi și Buda, județul Iași, împreună cu agentul P. G. l-a oprit pe suspectul B. C.-V. care conducea auto cu nr. NT 03 KEN fiindcă nu a respectat semnificaţia indicatorului depăşirea interzisă, şi pentru a nu-l sancţiona a pretins o sumă de bani, primind 100 lei din care a dat 50 lei agentului de poliție P. G.; 2) În data de 16.05.2023 cu prilejul controlului traficului rutier pe raza localităţii Buda, comuna Lespezi din judeţul Iaşi, activitate efectuată împreună cu agentul P. G., l-a oprit pe A. V.-T. care se afla la volanul autoutilitarei cu nr. de înmatriculare SV 98 AVT care era încărcată cu lemne. Pentru a nu i se efectua controlul asupra autoutilitarei, A. V.-T. a mers la autoturismul de poliţie şi pe geam, in dreptul agentului P. a introdus mâna in autoturismul de poliţie şi a lăsat să cadă înăuntru suma de 100 lei. Cei doi agenţi nu au mai procedat la efectuarea controlului, agentul P.G. a luat de jos suma de 100 lei pe care a introdus-o în buzunar, şi mai tarziu a dat suma de 50 lei agentului A. L.; 3) În data de 16.05.2023 cu prilejul controlului traficului rutier pe raza localităţii Buda împreună cu agentul principal de poliție P. G., a oprit autoutilitara cu numărul de înmatriculare BT 05 VZR condusă de suspectul C. I., de la care a pretins o sumă de bani, primind 100 lei, din care a dat 50 lei agentului principal de poliție P. G.; 4) în data de 26.05.2023, cu prilejul controlului traficului rutier pe raza comunei Lespezi din judeţul Iaşi, l-a oprit pe T. I. care se afla la volanul autoutilitarei cu nr. de înmatriculare SV 37 TIM de la care a pretins şi primit suma de 100 lei, pentru a nu-l sancţiona pentru lipsa documentelor legale asupra sa şi nepurtarea centurii de siguranţă; 5) În data de 26.05.2023, cu prilejul controlului traficului rutier pe raza satului Heci, inculpatul A. L. a oprit autoutilitara cu numărul de înmatriculare NT-69-RRM, condusă de suspectul G. C., care nu purta centura de siguranţă , şi de la care a pretins o sumă de bani, primind 100 de lei fără a-l sancţiona pentru aceasta; 6) În data de 26.05.2023, cu prilejul controlului traficului rutier pe sectorul de drum dintre localităţile Heci şi Conţeşti din judeţul Iaşi, l-a oprit pe G. S. care se afla la volanul autoutilitarei cu nr. de înmatriculare TL 05 GST, de la care a pretins şi primit suma de 100 lei pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu; 7) În data de 26.05.2023 cu prilejul controlului traficului rutier pe raza loc. Lespezi inculpatul A. L. a oprit pentru control autoutilitara cu nr de înmatriculare IS 22 JSY condusă de suspectul P. C. care transporta material lemnos a cărui lungime depăşea caroseria , fapt pentru care a pretins o sumă de bani, primind 50 de lei; 8) În data de 26.05.2023 cu prilejul controlului traficului rutier pe DJ 208 , sectorul de drum dintre localităţile Heci şi Conţeşti din judeţul Iaşi, l-a oprit pe A. D. care se afla la volanul autoutilitarei cu nr. de înmatriculare SV 15 ZCX care era încărcată cu lemne, de la care a pretins şi primit suma de 100 lei pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu şi a constata depăşirea cantităţii de lemne prevăzute în aviz; 9) În data de 07.06.2023, cu prilejul controlului traficului rutier pe raza localităţii Lespezi, a oprit auto marca Iveco cu nr SV 15 ZDJ condus de P. A. C. de la care a pretins suma de 300 lei pentru a nu-l sancţiona că nu deţinea triunghi reflectorizant, trusa medicală si stingător, fără a primi însă vreo sumă de bani; 10) În data de 10.06.2023, cu prilejul controlului traficului rutier pe raza localității Lespezi inculpatul A. L. a oprit autoutilitara cu numărul SV-71-BAH, încărcată cu masă lemnoasă, condusă de suspectul B. C.-V., căruia i-a imputat nereguli la caroserie şi de la care a pretins o sumă de bani, primind o sticlă de vin si 100 de lei; 11) În data de 10.06.2023, cu prilejul controlului traficului rutier, la intrare în localitatea Conţeşti, inculpatul A. L. a oprit autoturismul marca Mercedes Sprinter cu nr de înmatriculare SV 16 PMP condus de suspectul P. M. care transporta scânduri pentru care nu deţinea acte, de la care a pretins o sumă de bani şi a primit 150 de lei pentru a nu lua măsurile legale; 12 ) În data de 09.06.2023, cu prilejul controlului traficului rutier pe raza localităţii Lespezi, inculpatul A. L. a oprit autocamionul cu numărul de înmatriculare BT 12 CRV condus de suspectul O. C. căruia i-a reproşat abateri referitoare la transportul efectuat, şi a pretins o sumă de bani, primind 100 de lei; întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 7 lit. C din legea 78/2000 şi art. 35 alin. 1 C.p. cu 12 acte materiale.

Faptele inculpatului P. G. constând în calitatea sa de agent de poliţie în cadrul Postului de Poliţie Lespezi din judeţul Iaşi, având atribuţii pe linia controlului rutier, a adoptat o rezoluţie infracţională unică, constând in aceea de a primi din mită de la conducătorii auto, astfel că împreună cu agentul A. L.: 1) în data de 16.05.2023 cu prilejul controlului traficului rutier pe raza localităţii Buda, comuna Lespezi din judeţul Iaşi, efectuat împreună cu agentul A. L., acesta l-a oprit pe A. V.-T. care se afla la volanul autoutilitarei cu nr. de înmatriculare SV 98 AVT care era încărcată cu lemne. Pentru a nu i se efectua controlul asupra autoutilitarei, A. V.-T. a mers la autoturismul de poliţie şi pe geam, in dreptul agentului P. a introdus mâna in autoturismul de poliţie şi a lăsat să cadă înăuntru suma de 100 lei. Cei doi agenţi nu au mai procedat la efectuarea controlului, agentul P. a luat de jos suma de 100 lei pe care a introdus-o în buzunar, şi mai tarziu a dat suma de 50 lei agentului A.; 2) În data de 08.05.2023 cu prilejul controlului traficului rutier pe raza comunei Lespezi, județul Iași, pe sectorul de drum ce face legătura între localitățile Lespezi și Buda, județul Iași, împreună cu agentul A. L., a constatat că numitul B. C.-V. care conducea auto cu nr. NT 03 KEN nu a respectat semnificatia indicatorului depăşirea interzisă , neregulă pentru care A. L. a a pretins o sumă de bani, primind 100 lei din care a dat 50 lei agentului de poliție P. G.; 3) În data de 16.05.2023 cu prilejul controlului traficului rutier pe raza localităţii Buda, control efectuat împreună cu agentul principal de poliție A. L., care a oprit autoutilitara cu numărul de înmatriculare BT 05 VZR condusă de suspectul C. I., de la care A.L. a pretins o sumă de bani, primind 100 lei, din care a dat 50 lei agentului principal de poliție P. G.; întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 7 lit. C din legea 78/2000 şi art. 35 alin. 1 C.p. cu 3 acte materiale.

Faptele inculpatului P. O.-P. constând în aceea că în calitatea sa de agent de poliţie în cadrul Postului de Poliţie Cristeşti din judeţul Iaşi, având atribuţii pe linia controlului rutier, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu a adoptat o rezoluţie infracţională unică, constând in aceea de a pretinde si primi sume de bani de la conducătorii auto pe care-i oprea în trafic: 1) În data de 18.05.2023 cu prilejul controlului traficului rutier pe raza localităţii Cristeşti, a oprit autoutilitara cu nr. de înmatriculare SV 74 MCD condusă de M. N. de la care a pretins o sumă de bani, primind 50 de euro cu acest prilej ; 2 şi 3) În datele de 18.05.2023 şi 26.05.2023 cu prilejul controlului traficului rutier pe raza localităţii Cristeşti, a oprit autoturismul cu nr SV 71 VDM condus de V. D. care transporta lemne de la care a pretins o sumă de bani, primind de fiecare dată câte 100 lei ; 4) în data de 22.05.2023 cu prilejul controlului traficului rutier, la ieşire din localitatea Cristeşti, a oprit autoturismul cu nr de înmatriculare NT 12 AEI în care se afla M. V. care circula cu viteză, de la care a pretins o sumă de bani, primind 50 de euro şi 100 de lei; 5) În data de 12.06.2023 cu prilejul controlului traficului rutier, pe raza localităţii Cristeşti a oprit autoturismul cu nr. AA 8088 BE condus de inculpatul O. I. care efectuase o depăşire interzisă , de la care a pretins şi primit o sumă nedeterminată de bani; 6) în data de 12.06.2023 cu prilejul controlului traficului rutier, pe raza localităţii Cristeşti a oprit autoturismul cu nr. nr. SV 15 WWY condus de I. F. I. care efectuase o depăşire neregulamentară, de la care a pretins o sumă de bani, primind 100 lei pentru a nu-l sancţiona contravenţional; 7) În data de 15.06.2023 cu prilejul controlului traficului rutier, pe raza localităţii Cristeşti a oprit auto cu nr. NT 25 LEU condus de B. S. de la care a pretins o sumă de bani, primind 100 lei pentru a nu l sanctiona pentru neconformitatea remorcii; 8) În data de 15.06.2023 cu prilejul controlului traficului rutier, la ieşire din localitatea Cristeşti, a oprit camionul cu nr. de înmatriculare NT 85 COB condus de C. I. care nu avea prelată şi aviz de insoţire a mărfii, de la care a pretins o sumă de bani, primind 100 de lei pentru a nu constata si sancţiona aceste nereguli; întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de infracţiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 7 lit. C din legea 78/2000 şi art. 35 alin. 1 C.p. cu 8 acte materiale. Pentru identificarea şi prinderea autorilor infracţiunilor mai sus arătate, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a beneficiat de sprijinul prompt al lucrătorilor din cadrul DGA Iaşi. Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale sau luarea altor măsuri procesuale, aşa cum sunt acestea reglementate de Codul de procedură penală, nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

