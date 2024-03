Vezi și

În timp ce autorităţile nu se pun de acord care pui e vopsit sau nu, specialiştii ne arată cum putem să testăm chiar noi dacă un pui este crescut natural.

"În zona în care a fost spălat, puiul de ieri a rămas în continuare decolorat, asta deşi specialiştii spun că în mod normal, dacă acesta ar fi fost hrănit natural, nuanţa de galben ar fi migrat înapoi. Un lucru prin care ne putem da seama dacă puiul a fost sau nu hrănit natural este uitându-ne la culoarea cărnii, un lucru destul de greu de făcut în supermarket, însă dacă acesta ar fi fost hrănit doar cu grăunţe, carnea ar trebui să aibă o nuanţă de galben", transmite Andreea Milea, reporter Observator.

Adrian Cîrîc, preşedinte ICA: Dacă vorbim despre o colorare pur si simplu la suprafaţă aceasta este cu totul altceva si nu este acceptată din punct de vedere al siguranţei si al legislaţiei. Dacă musculatura şi grăsimea nu prezintă şi ele un grad de colorare atunci înseamnă că există nişte riscuri şi atunci ar trebui sesizate autorităţile.

Localnic: Am luat şi eu un pui d-asta că am zis că e de curte, că e nu știu ce, şi când am ajuns acasă am păţit la fel că trebuie să-l speli, trebuie să-l pregăteşti și s-a dus vopeasa.

Reporter: Era vândut pe post de pui natural, bio?

Localnic: ​Da da, ca pui crescut în curte.

Puiul vopsit nu poate fi retras de la raft

Directorul ANPC spune că puii hrăniţi cu anumiţi coloranţi acceptaţi nu pot fi retraşi de la raft. Doar că producătorii trebuie să reeticheteze produsele astfel încât consumatorii să nu mai fie înşelaţi.

Horia Constantinescu, directorul ANPC: E de noaptea minţii. Colorează puiul şi gălbenuşul ouălor. Noi ca autoritate îi vom obliga să spună că au fost vopsiţi artificial. Mai bine luăm un pui nevopsit pentru că este un raport calitate preţ corespunzător, în loc să ne apucăm să cumpărăm un pui galben.

Întrebat de Observator, preşedintele ANPC a spus că a descoperit doar o singură firmă care umbla cu puiul vopsit, dintre cele opt depistate cu pui cu salmonella. Până se lămuresc cei responsabili, oamenii nu ştiu ce să mai cumpere.

Localnic: Să ne dăm seama doar privind, nu avem cum. Asta trebuie să fie inscripţionat pe etichetă, să se ştie clar și cine își asumă eticheta își asumă și produsul și e responsabil de ceea ce se vinde.

Localnic: Mi se pare foarte toxic dacă e adevărat şi dacă consumăm aceste alimente să nu ne mirăm că apar probleme digestive.

Ministrului Agriculturii nu crede că fermierii ar putea să le dea păsărilor furaje amestecate cu anumiţi coloranţi ori, mai rău, să le vopsească pielea.

Florin Barbu, ministrul Argiculturii: Eu nu cred că fermierii români vopsesc puii. Să fie foarte clar. Nu pot să îmi dau cu părerea. Eu sunt sigur că ANSVS-ul va face un raport și sigur vor lămuri acest lucru.

Fostul ministru spune că astfel de acuzaţii ar putea să destabilizeze piaţa.

Petre Daea, fost ministru al Agriculturii: Este foarte periculos şi neproductiv să generalizăm pentru că putem afecta pe o perioadă de timp un sector care a devenit performant.

Începute acum două săptămâni, controalele ANPC continuă în toată ţara.

