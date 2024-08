"Sunt bucăți, sfâșiată. De ce mor copilași? Vă cer iertare că n-am putut să fac mai multe". Mărturisirea emoţionantă făcută de femeia care l-a scos pe Vlăduţ din apă

Salvatorii fac eforturi uriaşe să îl readucă la viaţă. În tot acest timp, alături de mamă, o copilă este la fel de speriată. Este sora lui. Poate cândva s-au certat ca fraţii, dar în această clipă nu îşi doreşte decât ca băieţelul să se întoarcă la ele. Din pacate, Dumnezeu a avut alte planuri pentru el. Inima lui Vlăduţ s-a oprit pentru totdeauna.

La câţiva paşi de salvatori, o femeie stă în genunchi şi se roagă. Spune “Tatăl Nostru”. Oamenii cred că este rudă cu copilul. Şi ea este în stare de şoc, dar adevărul este că nu are niciun grad de rudenie cu Vlăduţ. Ea este cea care l-a scos din apă. Şi-a dorit ca efortul ei să fi meritat şi copilaşul să fie salvat. Din păcate, nu a fost așa.

"Vă cer iertare că n-am putut să fac mai multe"

Într-un mesaj emoţionant, femeia şi-a cerut scuze mamei lui Vlăduţ că nu a putut face mai multe. Şi că, din păcate, băieţelul nu a supravieţuit. Chiar dacă nu ştie, la rândul ei este o eroină. Una care s-a unit sufleteşte cu o familie care trăieşte o dramă de neimaginat.

„Astăzi, pe o plajă în Constanța, am ajutat un domn să scoată din mare, un copil… mic și inconștient. L-am ținut de piciorușe și l-am așezat într-o parte, pe mal, țipând isteric ca cineva să sune la 112. Am simțit cum timpul s-a oprit în loc, simțeam că nimeni nu face nimic, toată lumea era în stare de șoc. Un bărbat a venit și mi-a întins un telefon și am reușit să sun la 112 și să cer cu disperare un SMURD pentru bietul copil care zăcea inconștient și căruia i se făceau manevre de resuscitare deja (de către salvamar și de către o doamnă care am înțeles că era medic). La 11:58 am sunat la 112. 11:58... între timp s-a adunat lume, polițiști, salvamari, au ajuns și cei de la SMURD, erau undeva la 5-6 cadre medicale (nu mai rețin exact). Copilul era dat dispărut, cam de 30 de minute, poliția îl căuta, dar el, dragul de el, era sub valuri... Eu am intrat în stare de șoc, lumea a crezut că-mi este apropiat, dar eu nu puteam și nu știu cum o să pot vreodată să-mi scot imaginile acestea din cap și din suflet. Am întrebat polițiștii, salvamarii “cum pot eu să trec peste acest moment? Cum?” M-am așezat în genunchi acolo, și am început să spun “Tatăl nostru”.

Manevrele de resuscitare n-au încetat o oră, cea mai grea oră din viața mea. Mama și sora copilului erau dărâmate, iar eu cu disperare îi întrebam pe cei de la poliție daca are puls. A trecut o oră și Vlăduț, un copil de 11 ani, s-a prăpădit. Este îngeraș acum. Am alergat la bar după o lumânare, și i-am pus-o la cap. Sunt bucăți, sfâșiată, plină de întrebări... De ce? De ce se întâmplă asemenea tragedii? De ce mor copilași? Mama lui Vlăduț, încă o dată vă cer iertare că n-am putut să fac mai multe. Mi-ați mulțumit că am fost acolo și că am făcut ce am făcut, dar ce am făcut? Am scos un copil din mare, l-am așezat la mal, am sunat la 112 ca mai apoi să-i aprind o lumânare... Să vă dea Dumnezeu putere! Eu n-am să uit... Doare! Inima țipă, doare! Aveți grijă de voi, de copilașii dumneavoastră, nu-i lăsați nesupravegheați atunci când sunteți la mare. Nu-i lăsați să intre atunci când marea e agitată. Durere, neputință, lacrimi. Dumnezeu să te ierte, Vlăduț!”, este mesajul scris de femeia care l-a scos pe Vlad, potrivit replicaonline.

