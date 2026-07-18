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Zonele din România unde temperatura resimţită a fost de 40 de grade la umbră, la ora 13

Zonele din România unde temperatura resimţită a fost de 40 de grade la umbră, la ora 13 Canicula - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.07.2026, 13:54 | Modificat la 18.07.2026, 13:55

Sâmbătă, 18 iulie, unele zone din România se află sub avertizare de cod galben de caniculă. Disconfortul termic ridicat va afecta Maramureșul și nord-vestul Transilvaniei. Sunt vizate și Crișana, Banatul, vestul și sudul Olteniei. 

Avertizarea acoperă și sud-vestul și centrul Munteniei, potrivit ANM. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-37 de grade în aceste zone. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-22 de grade. Duminică, 19 iulie, canicula se va restrânge spre sudul Olteniei și al Munteniei.

La ora 13, în unele zone din România, temperaturile resimţite au fost şi de 40 de grade la umbră. Este vorba de Turnu Măgurele, Lugoj, Bechet și Calafat.

În București, Timișoara, Arad, Giurgiu, Drobeta-Turnu Severin și Caracal, temperatura resimțită a ajuns la 39 de grade.

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Temperaturile resimţite la umbră la ora 13

  • 40 grade Turnu Măgurele 
  • 40 grade Lugoj 
  • 40 grade Bechet 
  • 40 grade Calafat 
  • 39 grade București 
  • 39 grade Timișoara 
  • 39 grade Arad 
  • 39 grade Giurgiu 
  • 39 grade Drobeta Turnu Severin 
  • 39 grade Caracal
Redactia Observator
Redactia Observator
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