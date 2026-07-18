O delicatesă de pe vremea boierilor a revenit la modă. Cum se prepară

V-ați întrebat vreodată cum trăiau boierii de odinioară? Ce mâncau, cu ce își răsfățau domniile lor papilele gustative? Ei bine, unul dintre cele mai apreciate deserturi ale vremii era șerbetul de trandafiri. Era nelipsit de pe mesele nobililor atunci când musafirii le treceau pragul. Cine vrea să se simtă... boier, îl poate face în propria bucătărie.

Din grădină începe totul. După ce trandafirii înfloresc complet, gospodinele îi culeg şi le curăță petalele. Loredana prepară șerbet an de an. A învățat rețeta perfectă dintr-o carte veche de pe vremea bunicii. "După ce le-am spălat le frământăm și punem lămâie. Își dau drumul la savoare și la roșeață prin zdrobire. Și lămâia amplifică culoarea".

Cum se prepară şerbetul de trandafiri

Urmează prepararea unui sirop simplu, din apă și zahăr, în care se adăugă și petalele de trandafir. Aici, e important să ştim şi câteva mici secrete. "Cantitatea făcută trebuie să fie mai mică pentru că rămâne culoarea foarte frumoasă, rozalie bonbon, și frământarea care se face cu lămâie. Cu cât se întrepătrunde, cu atât petala își dă drumul mai bine la aromă și la culoare".

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Știm că șerbetul a fiert suficient atunci când picătura scursă pe o farfurie rămâne închegată. Tot ce rămâne de făcut este să-l amestecăm energic cu lingura, cel puțin 30 de minute, până ajunge la consistența perfectă.

Șerbetul de trandafiri a fost o delicatesă pe mesele boiereşti începând din secolul al XVIII-lea şi până în perioada interbelică. Se servea mereu alături de un pahar mare de apă rece. Din anii 80, a devenit tot mai rar, din cauza raţionalizării drastice a alimentelor. Iar mai târziu, a fost înlocuit cu alte preparate din cofetăria modernă.

Petalele de trandafir pot fi transformate în adevărate delicii și șerbetul de trandafiri reprezintă desertul rafinat cu care poți să-ți impresionezi musafirii ca în vremurile de odinioară.

Desertul, consumat cu moderaţie

"Șerbetul de trandafiri nu se făcea în cantități atât de mari și atunci și musafirii erau serviți în funcție de rang. Cei cu rangul mai înalt primeau șerbet și apă, ceilalți dulceață și apă", explică Constantin Ursu, directorul Muzeului Naţional al Bucovinei.

Şerbetul e un desert care trebuie consumat cu moderație."Deși zahărul predomină, prezența infuziei de trandafir oferă proprietăți antioxidante și antiinflamatorii ușoare, care transformă acest desert într-un elixir digestiv și reconfortant", explică Daniela Bălănucă, dietetician.

Din petalele de trandafir se mai pot prepara și siropuri sau dulceață.