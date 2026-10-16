După un lung şir de atacuri împotriva femeilor, tânăra care a terorizat Constanţa timp de patru luni a ajuns, în sfârşit, după gratii. Abia la insistenţele presei, au apărut brusc expertize psihiatrice, analize şi concluzii. Medicii au stabilit că femeia a avut discernământ, iar procurorii au venit şi cu verdictul, este un pericol public. Pentru oameni, nu e nicio noutate, ci doar o constatare tardivă a unei realităţi pe care au sesizat-o de mult, fără ca nimeni să aibă vreo reacţie. Una dintre victimele tinerei de 20 de ani chiar susţine că e posibil să fi pierdut o sarcină în urma loviturilor primite.

"Regret foarte tare acest lucru și îmi pare nespus de rău pentru ce s-a întâmplat, acum îmi iau tratamentul, sunt foarte ok. Sunt un om perfect normal să pot sta în societate, să pot avea un loc de muncă", spune atacatoarea.

Reporter: Ai consumat substanțe interzise vreodată? Droguri.

Atacatoare: Da.

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"Cine serveşte?", a spus femeia în timpul atacului.

Ea este atacatoarea de 20 de ani din Constanţa care loveşte femei la întâmplare pe stradă, în baruri şi cafenele. Pentru prima dată, este încătuşată. În faţa jurnaliştilor, a pus tot şirul de agresiuni pe seama unui trecut zbuciumat şi a unei copilării într-un centru de plasament.

"Eu de 2 ani de zile mă tot chinui, nu aveam locuință, aceste chestii m-au afectat foarte tare, au apărut nişte frustrări niște chestii, nu am luat un tratament. Am tot încercat să cer ajutorul, să mă duc la familia maternala care m-a crescut", explică femeia.

Aproape patru luni le-a luat poliţiştilor să "adune" probe împotriva ei

Deşi aveau pe masă 9 plângeri, atacuri filmate de camerele de supraveghere şi sute de mesaje pline de panică pe reţelele sociale. Au dus-o, în schimb, la Psihiatrie pentru investigaţii, de unde a fost eliberată de fiecare dată. De acolo, o concluzie a venit abia astăzi, după dezvăluirile făcute în presă.

Expertiza medico-legală arată că tânăra are discernământ şi că era conștientă de ceea ce face și putea să înțeleagă consecințele acțiunilor sale. Concluzia vine după luni întregi în care au fost semnalate mai multe episoade violente.

Ultimul atac, într-un fast food din Constanţa, s-a lăsat cu urmări dramatice. O femeie susţine că, din cauza şocului suferit, ar fi pierdut o sarcină.

"Am înțeles că ar fi întrebat-o ceva, soția mea n-a știut să îi răspundă și a îndrumat-o să întrebe la bar. Din senin, fata respectivă și-a ieșit din fire, a început să o prindă de păr, să o lovească cu palmele, cu pumnii. Eu și cu soția mea încercam să concepem un copil, ea avea o sarcină incipientă de 4 săptămâni, și în urma incidentului cu agresiunea a avut niște sângerări, am înțeles că, de la doamna doctor-ginecolog, există posibilitatea că în urma șocului să se poată produce avortul spontan", explică soţul victimei.

Procurorii confirmă că este consumatoare de droguri

Această ipoteză va fi analizată acum şi de procurori, care confirmă, încă o dată, că atacatoarea este consumatoare de droguri.

"Inculpata a fost supusă unei expertize psihiatrice, fiind evidenţiată o periculozitate socială ridicată. La propunerea parchetului judecătorul a dispus arestarea pentru 30 de zile", explică Elena Larisa Tufan, Prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa.

Concluzia anchetatorilor vine însă mult prea tarziu. Femeia era pericol public încă din iulie, când au început atacurile. Deşi medicii spun că nu pot interna pe cineva cu forţa, legea o permite în cazul în care pacientul este considerat periculos. Fata avea un istoric medical, dar o fractură uriaşă de comunicare între instituții a lăsat-o la voia întâmplării.

"În perioada minorităţii a creat probleme a fost internată de mai multe ori la un spital de psihiatrie din București are și un diagnostic medical. La momentul în care era instituționalizată, urma tratament medicamentos", explică Roxana Onea, purtător de cuvânt DGASPC Constanţa.

Cazul din Constanța nu este un accident, ci doar o mică parte dintr-un fenomen răspândit în România. Este, în acelaşi timp, dovada unui stat care a abandonat, de prea mult timp, sănătatea mintală și asistența socială.