Radu Oprea, ministrul Apărării: Voi aduce pe masa discuţiilor de la Bruxelles situaţia din Marea Neagră

Ministrul Apărării Naţionale, Ştefan-Radu Oprea a anunţat că va discuta la Bruxelles, la reuniunea cu miniştrii omologi, situaţia din Marea Neagră, adăugând că avem nevoie de solidaritatea aliaţilor manifestată prin patrularea cu avioane de observare, de echipamente pentru lupta antidronă.

"Trei nave au fost lovite aseară în apropierea gurilor Dunării. Din fericire nu au fost victime, iar incendiile izbucnite au fost ţinute sub control de echipaje. Garda de coastă, alte instituţii româneşti au fost în contact permanent cu echipajele pentru a interveni în caz de nevoie. Avioanele F16 au decolat, executând misiunile încredinţate. Şi totuşi dronele au lovit vasele sub diverse pavilioane: Evia Petrol V, Marsol şi Ali Najafov. Marţi şi miercuri voi fi la Bruxelles la întâlnirea cu miniştrii omologi. Voi aduce pe masa discuţiilor situaţia din Marea Neagră. Avem nevoie de solidaritatea aliaţilor manifestată prin patrularea cu avioane de observare, de echipamente pentru lupta antidronă", a scris Oprea pe Facebook.

În acest context, el a precizat că a avut întâlniri cu compania Thales care ne furnizează radarele Gap Filler şi pe care le vor livra mai devreme.

"Dotare, pregătire, schimb de informaţii, coopereare sunt priorităţile MAPN, dar şi diplomaţie pentru a găsi răspunsuri rapide la noile provocări", a transmis ministrul Apărării.

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Două nave maritime aflate în Marea Neagră, în apropiere de canalul Sulina, au fost lovite de drone, în noaptea de sâmbătă spre duminică, incendiile izbucnite anterior fiind stinse de echipajele aflate pe vase, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale.

Cele două evenimente au avut loc pe fondul atacurilor cu drone ale Rusiei îndreptate împotriva Ucrainei, în timpul primei stări de alertă extremă transmisă printr-un mesaj RO-ALERT populaţiei din judeţul Tulcea, aceasta fiind înregistrată sâmbătă, între orele 20:51 şi 21:37.

"Prima navă, petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21:10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord. Ulterior, în jurul orei 21:45, vrachierul MARSOL, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord. În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime", a precizat MApN.