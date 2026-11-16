Senatorul UDMR Tanczos Barna anunţă că Senatul a adoptat, luni, în calitate de primă Cameră sesizată, iniţiativa legislativă a UDMR, care prevede că persoanele rănite în atacuri ale animalelor sălbatice ar beneficia de daune morale de cel puţin 50.000 de euro, iar în cazul atacurilor mortale, despăgubirile ar reveni familiei victimei. De asemenea, proiectul prevede că fapta persoanei de rănire sau ucidere a unui animal sălbatic ca reacţie la atacul acestuia nu constituie infracţiune.

Daune morale de cel puţin 50.000 € pentru persoanele atacte de animale sălbatice. Propunerea a trecut de Senat - Shutterstock

”Daune morale garantate pentru victimele atacurilor de urs! Actuala reglementare este nedreaptă şi disproporţionată: pentru uciderea ilegală a unui urs trebuie plătită o despăgubire fixă, în timp ce pentru persoana atacată sau familia victimei unui atac mortal nu există un cuantum minim garantat al daunelor morale. Schimbăm această situaţie”, anunţă fostul ministru Tanczos Barna pe Facebook, potrivit News.ro.

Tanczos Barna anunţă că Senatul a adoptat, luni, iniţiativa legislativă a UDMR, care ar aduce trei schimbări importante: ”Persoanele rănite în atacuri ale animalelor sălbatice ar beneficia de daune morale de cel puţin 50.000 de euro, iar în cazul atacurilor mortale, despăgubirile ar reveni familiei victimei; Legitima apărare nu este infracţiune: precizăm clar că fapta persoanei de rănire sau ucidere a unui animal sălbatic ca reacţie la atacul acestuia nu constituie infracţiune; Populaţia de urs nu este în pericol, prin urmare trebuie să i se aplice aceleaşi principii de reglementare ca în cazul altor specii de faună sălbatică: braconajul rămâne infracţiune, dar despăgubirile datorate trebuie să fie proporţionale cu starea populaţiei”.

”Protejarea vieţii umane este pe primul loc! Decizia finală privind iniţiativa legislativă aparţine Camerei Deputaţilor”, mai scrie Tanczos Barna în postare.