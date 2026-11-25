Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului a cerut miercuri comunităţii internaţionale să acţioneze pentru a preveni noi "crime atroce" comise de Israel împotriva palestinienilor în Gaza şi Cisiordania, unde a afirmat că sunt promovate politici de "epurare etnică", relatează AFP.

"Sunt extrem de îngrijorat de natura din ce în ce mai răspândită şi sistematică a încălcărilor comise atât în Cisiordania, cât şi în Gaza", a transmis Volker Turk într-un comunicat, adăugând că "toate statele au obligaţia de a acţiona acum pentru a preveni noi crime atroce împotriva palestinienilor".

Oficialul a declarat că atacurile, politicile şi încălcările continue ale Israelului împotriva palestinienilor demonstrează un "risc tot mai mare de noi crime atroce" în ambele teritorii.

"Reprezentanţii guvernului israelian la cel mai înalt nivel au expus în mod repetat politici de anexare, epurare etnică şi pedeapsă colectivă în Cisiordania", a denunţat el, exprimându-şi totodată îngrijorarea cu privire la intensificarea retoricii virulente împotriva comunităţii palestiniene din Israel.

Articolul continuă după reclamă

"În întreaga societate, incitarea la ură şi comiterea de încălcări care ar putea constitui crime atroce - crime de război, crime împotriva umanităţii, chiar genocid - au atins un nivel terifiant", a avertizat el.

Turk a indicat că biroul său a avertizat în repetate rânduri cu privire la riscul ca acţiunile Israelului în Gaza să poată constitui o "ameninţare reală la adresa supravieţuirii" palestinienilor ca grup.

Majoritatea celor 2,1 milioane de locuitori din Gaza trăiesc strămutaţi în corturi sau adăposturi improvizate în teritoriu, din care armata israeliană susţine că are sub control peste 60%.

În timp ce armata israeliană continuă să efectueze atacuri aproape zilnic în Gaza la mai bine de un an de la intrarea în vigoare a unui armistiţiu, Turk a mai spus că este "îngrijorat de continuarea uciderilor ilegale" în teritoriu, de "limitarea" populaţiei sale şi de blocada şi închiderea continuă a Fâşiei Gaza de către Israel.

"Infrastructura civilă este distrusă în Gaza, în timp ce aşezările ilegale se extind în Cisiordania", a mai subliniat oficialul ONU, adăugând că "palestinienii continuă să fie deţinuţi arbitrar, supuşi torturii şi relelor tratamente şi expuşi unui sistem judiciar cu două niveluri. Lista este nesfârşită."

Conform Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului, 42.666 de palestinieni au fost strămutaţi cu forţa de către trupele israeliene şi colonişti în Cisiordania ocupată, inclusiv Ierusalimul de Est, din 7 octombrie 2023.

Turk a denunţat, în legătură cu acest teritoriu, "eforturile sistematice şi violente de a înlocui comunităţile palestiniene cu colonişti israelieni", precum şi "de a-l fragmenta într-un mod care subminează orice perspectivă de creare viitoare a unui stat palestinian teritorial continuu".

Având în vedere evenimentele din ultimele luni din Cisiordania, oficialul ONU şi-a exprimat îngrijorarea că ameninţarea la adresa supravieţuirii palestinienilor "s-ar putea răspândi în întreg teritoriul palestinian ocupat".

Atât în Cisiordania, cât şi în Gaza, "civilii continuă să fie ucişi, iar sute de mii de palestinieni au fost strămutaţi cu forţa, în timp ce înalţi oficiali israelieni au sugerat că aceste strămutări ar putea fi permanente", a adăugat el.

Toate aceste acte trebuie să fie supuse unor anchete independente, astfel încât cei responsabili să poată fi traşi la răspundere, a reiterat Turk.

De asemenea, oficialul a reamintit Hamas şi altor grupări armate palestiniene de obligaţiile lor în temeiul dreptului internaţional, inclusiv aceea de a proteja civilii şi de a respecta siguranţa operaţiunilor umanitare.