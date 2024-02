Vezi și

O voce la telefon şi o inimă de aur au salvat o viaţă. Ramona are 43 de ani și lucrează de 4 ani la Dispeceratul Poliției Capitalei. La sfârşitul săptămânii trecute, un tată disperat a sunat la 112. A găsit un bilet de adio al fiicei lui. Pentru Ramona, misiunea a depăşit fişa postului.

Ramona Vișoiu: Ne era dificil s-o localizăm. S-a încercat de pe 112, nu a răspuns, s-a încercat de pe un număr privat, n-a răspuns, tatălui nu îi răspundea. I-am dat un mesaj de pe numărul meu, am zis că poate așa răspunde. M-am prezentat și într-un final mi-a răspuns.

Discuție dintre polițistă și tânăra care a vrut să se sinucidă:

Ramona Vișoiu: Nu vrei să vorbim la telefon?

Tânără: Ba da! Sună-mă, dar să știi că numai cu tine accept să vorbesc. Și să nu vină nimeni după mine că mă omor!

O voce la telefon şi o inimă de aur au salvat o viaţă

Sunt câteva dintre mesajele care au stabilit o legătură între tânăra de 24 de ani şi dispecer. Au urmat conversaţii lungi de câteva ore la telefon.

Ramona Vișoiu: Mi-a luat aproape două ore să aflu nde este, eu n-am insistat ca să n-o pierd din apel. Apoi mi-a dat adresa, mi-a dat un share location. Am vorbit şi cu negociatorii, mi-au spus că dacă am legătura asta cu ea, să mă duc acolo eu.

Orice greşeală ar fi putut fi fatală.

Ramona Vișoiu: Când am plecat spre ea, la un moment dat, s-a întrerupt localizarea, atunci a fost momentul în care m-am speriat foarte tare. Atunci am crezut că am pierdut-o, am insistat cu telefonul.

Primii care au ajuns la tânără au fost agenţii de la secţia 26 de Poliţie. Au găsit-o în apropiere de râul Dâmboviţa. Ramona şi-a dus la bun sfârşit misiunea de suflet.

Ramona Vișoiu: Mi-a sărit in braţe, am plâns.Mă bucură foarte tare că s-a salvat o viaţă. Asta trebuie să faci, să asculţi, nu eşti în măsură să dai sfaturi.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sinuciderea reprezintă a 4-a cauză de deces în rândul tinerilor între 15 şi 29 de ani.

