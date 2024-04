Vlad Pascu, tânărul drogat, care anul trecut a ucis doi studenţi în staţiunea 2 Mai a vorbit pentru prima dată în public despre ce a făcut. Spune că are remuşcări, dar vorbeşte despre victimele sale ca despre "acei oameni". Declaraţii revoltătoare face şi tatăl său care crede că de vină pentru tragedie sunt tinerii morţi, despre care spune citez, "nu se întorceau de la teatru".

Vlad Pascu: Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat... Am o grămadă de remușcări...

Sunt primele mărturii publice pe care Vlad Pascu le face din spatele gratiilor. La şapte luni de când a gonit drogat cu 150 km pe oră la volanul decapotabilei sale şi a ucis doi studenţi spune că ar schimba totul.

Îl preocupă propria imagine

Vlad Pascu: Aș porni pe o altă cale cu totul și mi-aș face o altă viață. Știu că am făcut greșit și am pierdut niște timp. S-a întâmplat și tragedia asta cu acei doi oameni care nu au cum să se mai întoarcă în momentul de față.

Vlad Pascu depăşeşte în viteză "tragedia asta" şi ajunge la ce îl preocupă - imaginea lui.

Vlad Pascu: Eu știu cine sunt eu și știu că tot ce se televizează și așa îmi arată decât partea neagră, nu arată și lucrurile bune pe care le-am făcut în viața asta.

Dar cu lucrurile bune s-a lăudat şi singur tânărul de bani gata. În interviul apărut acum, Vlad Pascu pare că urmăreşte exact indicaţiile pe care i le-a dat mama lui, într-o discuţie înregistrată de procurori.

STENOGRAME DIICOT: O să lucrez la chestia aia cu spălarea imaginii tale, o să plătesc undeva un articol, cum au fost și celelalte plătite despre altă persoană care este Vlad. Crede-mă că sunt mulți oameni care fac niște eforturi supraomenești ca să scoată ceva din ăsta. Și nu le fac gratis.

Interviul apărut azi este dat chiar celui peste care tatăl lui Pascu a dat cu scuterul anul trecut.

Tatăl lui Vlad Pascu a ieşit astăzi la atac

Declaraţiile lui sunt la fel de revoltătoare ca ale fiului. Mihai Pascu ştie clar cine sunt vinovaţii: tinerii morţi.

Mihai Pascu: Copiii aceia nu se întorceau de la teatru! Ştiţi foarte bine! Se întorceau din Vama Veche ca şi fiul meu! Dacă ei se întorceau la 4 dimineaţa, era normal să aibă alcoolemie, ori alte lucruri!

Şi nu sunt singurii vinovaţi...

Mihai Pascu: Lăsaţi oamenii ăia în pace că i-aţi distrus cu sănătatea şi îi asmuţiţi împotriva mea şi au ajuns săracii să ameninţe public! Eu de copiii aia nu vreau să vorbesc. Este un lucru tabu pentru mine.

Tatăl lui Vald pascu susţine chiar că a încercat să ajute victimele.

Mihai Pascu: Dumnezeu să-i ierte! Am încercat de fiecare dată să fac ce trebuia făcut! Am avut ambulanţă pregatită pentru cei care erau victime, medic privat şi am dovezi, asta a fost să fie!

Pentru părinţii victimelor, declaraţiile familiei Pascu vin ca încă o lovitură

Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian: Vor să îl scoată pe Vlad Pascu un copil cuminte, un copil care nu s-a drogat în momentul accidentului. Toată lumea ştie cine e Vlad Pascu, toată lumea ştie ce a făcut Vlad Pascu. Am muncit 21 de ani ca un nemernic să îi ia viaţa într-o secundă şi acum să scape cu cinci ani de zile şi pste cinci ani să mai omaoare alţi oameni.

Cătălin Dragomir, tatăl Robertei: Ceea ce face domnul Mihai Pascu este strigător la cer. Vrea să scoată copilul lui. E o foarte mare ruşine şi o palmă dată justiţiei încă o dată. Ne dăm seama până unde pot merge banii familiei Pascu.

Joia viitoare ar putea fi ultimul termen din proces. Vlad Pascu este judecat pentru ucidere din culpă şi nu pentru omor, cum cereau famiile victimelor. Pedepasa maximă în acest caz este de 7 ani, dar pentru că şi a recunoscut faptele îi va fi redusă cu o treime. Întregul proces este contestat de rudele tinerilor ucişi, care nu au obţinut nici schimbarea încadrării, nici strămutarea dosarului după ce judecătoarea l-a citat în sală pe unul din studenţii omorâţi de Vlad Pascu.

