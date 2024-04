Primele declaraţii făcute de Vlad Pascu, şoferul drogat care a ucis doi tineri. "Nu arată nimic din lucrurile pe care le-am făcut bune în viaţa asta"

Vlad Pascu, tânărul drogat , care anul trecut a ucis doi adolescenţi în staţiunea 2 Mai a vorbit pentru prima dată după arestare. Declaraţiile au fost făcute din închisoare, printr-un apel telefonic, în prezenţa tatălui lui. Vlad Pascu spune că are o mulţime de remuşcări, dar și că încearcă să meargă mai departe. De asemenea, tânărul acuză televiziunile care ar prezenta doar părţile lui negative. Vă reamintim, Vlad Pascu se află de mai bine de jumătate de an în spatele gratiilor şi nu a părăsit închisoarea nici măcar pentru a se prezenta la termenele de judecată ale procesului său.

"Sunt distrus, ce pot să zic. Şi psihic. Şi am o grămadă de remuşcări. Aş porni pe o altă cale cu totul şi mi-aş face o altă viaţă, nu în sensul în care ce am făcut până acum. Adică ştiu că eu am făcut greşit şi am pierdut nişte timp, s-a întâmplat şi tragedia asta cu acei doi oameni care nu au cum să se mai întoarcă. Aş da orice ca să pot să dau timpul înapoi, să pot să fac lucrurile cu totul diferit.

Acum îmi asum fapta respectivă şi încerc să merg mai departe şi sper să pot să aduc plus valoare la un moment dat şi să reuşesc măcar 10% să fac înapoi ce am stricat. Singura temere pe care o am eu este să nu se interpreteze ce zic eu în alte moduri. Mi se pare o imagine care s-a creat pe baza unor informaţii. Eu ştiu cine sunt eu şi ştiu că tot ce se televizează îmi arată decât partea neagră a mea, nu arată nimic şi din lucrurile pe care le-am făcut bune în viaţa asta", sunt primele declaraţii făcute de Vlad Pascu din închisoare.

Între timp, toată familia Pascu a fost citată la tribunal. S-a întâmplat la doar câteva ore distanţă de momentul declaraţiilor făcute de Vlad Pascu din închisoare. Mama lui este acuzată că ar fi încercat să şantajeze martorii din dosar, iar Mihai Pascu este judecat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

La intrare, tatăl lui Vlad Pascu a avut, la rândul lui, o atitudine ironică faţă de jurnalişti. I-a făcut direct responsabili pentru suferinţa părinţilor care şi-au pierdut copiii. "Ştiţi şi dumneavoastră se întorceau din Vama Veche ca şi fiul meu. Dacă ei se întorceau la 5 dimineaţa era normal ca toţi să aibă ori alcoolemie ori ale lucruri. Eu de copiii aia nu vreau să vorbesc. Este un lucru tabu pentru mine. Sunt nişte copii morţi în nişte condiţii anume şi eu nu vreau să mai vorbesc despre aşa ceva şi să dau carne la tocat pentru presă".

Lovitură peste lovitură pentru familiile victimelor

Părinţii celor doi tineri călcaţi cu maşina în 2 Mai de Vlad Pascu primesc lovitură după lovitură. Şoferul drogat va fi judecat pentru ucidere din culpă şi nu pentru omor, aşa cum au cerut ei. Avocaţii tânărului au dat vina pe victime. Decizia vine la doar o zi după ce au aflat că dosarul va fi judecat de acelaşi magistrat care l-a citat în instanţă pe Sebastian, unul din tinerii morţi.

Şi tot la termenul din 4 aprilie, judecătoarea i-a adus la cunoştinţă lui Vlad Pascu că poate veni fizic, în sala de judecată. Până acum, magistratul a acceptat să intre prin videoconferinţă din cauza presiunii publice.

Încă de la primul termen au apărut problemele. Judecătoarea a întrebat dacă Sebi, tânărul omorât de Vlad Pascu, este în sală. La a doua înfăţişare, magistrata a admis ca Vlad Pascu să fie judecat în procedură simplificată. Adică să aibă pedeapsa redusă cu o treime pentru că şi-a recunoscut faptele.

Apoi procurorii au cerut strămutarera dosarului. Însă, magistraţii au respins cererea. La fel cum au decis şi ca acest caz să rămână în mâinile judecătoarei contestată de familiile victimelor.

Următorul termen va fi peste o săptămână. Ar putea fi ultimul pentru că, în procedură simplificată, instanța dă sentința doar în baza probelor adunate de procurori.

Tragedia de la 2 Mai

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

