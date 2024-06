Moromeţii 3 este ultima parte din seria regizată de Stere Gulea. Spre deosebire de primele două părţi, nu se bazează pe romanele lui Marin Preda, ci are un scenariu original. Cu ochii aţintiţi pe ecran, spectatorii au privit cu sufletul la gură premiera. Pelicula urmăreşte parcursul lui Niculae, fiul cel mic al lui Ilie Moromete. Acum îl cunoaştem ca adult.

"E un film care se întâmplă în anii 50 şi o perioadă necunoscută. Sunt foarte multe lucruri necunoscute. Dar faptul că oamenilor li s-a parut interesant, pentru mine a fost o confirmare că nu am luat acestă decizie prosteşte. Am crezut în nevoia celui de-al treila film. Este vorba despre o familie ţărăneasă, despre lumea satului românesc, singura care are identitate", ne transmite regizorul Stere Gulea.

Filmul românesc care intră în competiţia oficială

Toate producţiile româneşti de la TIFF au rulat cu casa închisă. 12 filme din întreaga lume au intrat în cursa pentru Trofeul Transilvania, în timp ce alte 10 titluri participă la secțiunea "What's Up Doc''. Singurul film românesc aflat în competiția oficială este comedia "Unde merg elefanții''.

Actrița Catrinel Dumitrescu va primi premiul de excelență. "E un dar pe care îl primesc, meritat sau nu, nu ştiu, dar e bine şi e o oază de tinereţe de speranţă, de bucurii, de oameni cu efervescenţă creatoare", spune artista.

Tiff este la a 23-a ediţie şi se încheie luni.

