Tragedie în Pantelimon. Doi copilaşi, frate şi soră, spulberaţi sub ochii mamei de un adolescent fără permis. Băiatul de 9 ani a murit, fetiţa şi-a pierdut un picior

"Maria are nevoie de tine! Haide, haide la Maria!" Sunt scene înfiorătoare, filmate la câteva secunde după impactul nimicitor. O mamă abia se mai ţine pe picioare, în momentul în care îşi vede cei doi copii zăcând la pământ. "Am auzit ţipete, şi era maică-sa, săraca. Şi doi copilaşi erau căzuţi. Unde stau aici e jale! E jale! A omorât doi copii! Erau striviţi, cum am văzut eu, aveau sânge pe cap", povesteşte un martor.

Doi copilaşi, spulberaţi în Pantelimon

Accidentul a avut loc în parcarea Parcului Pantelimon, din sectorul 3 al Capitalei. Cei doi fraţi erau pe trotinete şi se îndreptau spre casă, urmaţi de mama lor. La un moment dat, o maşină iese din decor şi loveşte patru autoturisme parcate. În impact, cei doi copii sunt prinşi ca într-o menghină între două dintre maşini.

Vezi și

"Păi a venit cu viteză, a venit cu viteză în parcare, mi-a lovit maşina, pe care a luat-o târâş şi s-a dus şi în celelalte şi a dat direct peste copii. Copiii se văd pe camere cum se retrăgeau. Au auzit că vine maşina şi s-au dus, s-au retras lângă maşină, ca să facă loc. Şi atunci...", adaugă un bucureştean.

Fata de 7 ani a ajuns direct pe masa de operaţie. Pentru fratele ei însă, salvatorii nu au mai izbutit. "Pe băiat am înţeles că l-au resuscitat vreao 40 de minute, dar nu. Pe băiat l-a resuscitat, dar şi pe fată. I-a prins între maşini am înţeles. Cică e în stare critică, am înţeles. Că i-a sfâşiat un picior sau ceva de genul. Şi e lovită şi la cap", spun oamenii care locuiesc în zonă.

Şoferul de 16 ani nu avea permis

La volan era un adolescent de 16 ani, fără permis de conducere. Era însoţit de un prieten de 19 ani. Maşina pe care o conducea ar fi primit-o de la un alt amic pentru a da câteva ture prin cartier.

"Am dat maşina să mi-o repare, că aveam toba de reparat, şi l-am trimis pe nepotul meu cu băieţaşul ăsta şi ce s-a întâmplat acolo. Am rămas şocat, nu. Nu îmi vine să cred că eu am dat maşina şi...", spune proprietarul maşinii, care a precizat că nepotul său nu se afla în autoturism la momentul tragediei.

"Sunt curse de maşini, da, în fiecare noapte. Şi pe şosea şi pe aici pe unde vedeţi că s-a întâmplat", susţine un bucureştean.

Tânărul s-ar fi predat după câteva ore

Cel care era la volan locuieşte în zonă, deci este familiar cu locul, iar în momentul în care şi-a dat seama în ce situaţie l-a adus iresponsabilitatea a luat-o la fugă prin parc.Au urmat ore bune de căutări, timp În care poliţiştii au organizat filtre în puncte cheie din Capitală. Potrivit unor surse, în cele din urmă, tânărul s-a predat la o secţie de poliţie.

Adolescentul care a provocat accidentul mortal a fost dus la reconstituire şi apoi audiat la Brigada Rutieră până târziu în noapte. Anchetatorii trebuie să refacă acum puzze-ul tragediei şi să desluşească întreg misterul din jurul gestului inconştient al individului.

Acesta a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultate indicate fiind 0, respectiv negativ. De asemenea, a fost dus la sediul INML pentru prelevarea de mostre biologice. În baza probatoriului administrat în cauză, organele de cercetare penală din cadrul Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au dispus reținerea conducătorului auto pentru 24 de ore, ca urmare a săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, urmând a fi prezentat magistraților.

România rămâne una dintre ţările din Uniunea Europeană cu cele mai multe accidente. În medie, cinci persoane mor zilnic în accidente rutiere, iar alte zece sunt rănite grav.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 3 voturi

Întrebarea zilei Preferaţi să gătiţi acasă sau să comandaţi mâncare cu livrare la domiciliu? Prefer să gătesc mai des Prefer să comand mâncare

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰