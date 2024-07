Cursa plină de emoţii începe pentru cei aproape 90 de înotători, cu vârste între 11 şi 67 de ani. Au de străbătut şapte kilometri prin apa rece, astfel că majoritatea s-au pregătit temeinic.

Întrecere înot pe lacul Taniţa

Simona e campioană europeană la înot în ape îngheţate şi are inclusiv un record mondial. Pentru ea, cele 21 de grade cât are lacul sunt doar înviorarea. "Fac înot de 15 ani. Sportul pot să spun că m-a ales pe mine. Am plecat de la înot în bazin normal, apoi m-am îndreptat şi către triatlon, pentatlon", spune Simona Chiru, înotătoare.

Vezi și

Pentru Aris, lacul Tarniţa e la fel de cunoscut ca bazinul de antrenament. Singura luptă pe care o are de câştigat e cea cu propria minte. "Mereu înot distanţe destul de mari ca să îmi măresc rezistenţa, dar trebuie să lucrez, să zic şi la psihic. Ar trebui să mă concentrez pentru a reuşi să nu mă gândesc când nu mai pot", mărturiseşte Aris, înotător.

Primul sportiv ajuns la linia de finish

Alături de sportivi au fost permanent voluntari în caiace, care s-au asigurat că înotătorii sunt în siguranţă. După mai puţin de o oră şi jumătate, primul sportiv ajunge la linia de finish. Este umăr la umăr cu cel de pe locul doi.

Câştigătorul a vrut să repete experienţa de anul trecut, când a ajuns tot primul pe celălalt mal. "Am abordat o tactică total nouă, aceea de a sta cu primii concurenţi, iar sprintul de final şi-a spus cuvântul şi am reuşit să câştig astfel. Fac înot de la vârsta de 4 ani, în prezent am 19. Performanţă fac de la 7 ani", povesteşte Andrei Enache, câştigătorul locului I.

"Am fost cap la cap toată cursa. Ştiam că el cunoaşte traseul şi am zis să stau cât mai aproape de el, să merg pe valul lui", adaugă Andrei Theodor Poca, câştigătorul locului II

În acest an, competiţia s-a suprapus cu un alt concurs: Cupa României la înot în ape libere. "Prima colaborare cu Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern, asta înseamnă că avem un concurs oficial. Este al doilea concurs oficial de înot în ape deschise din România. Avem participanţi legitimaţi la cluburi sportive cu ramura nataţie", a declarat Liviu Precup, organizator​.

Concursul de înot în lacul Tarniţa a ajuns la a 17-a ediţie. La final, toţi cei care nu au abandonat cursa au fost premiaţi.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Preferaţi să gătiţi acasă sau să comandaţi mâncare cu livrare la domiciliu? Prefer să gătesc mai des Prefer să comand mâncare

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰