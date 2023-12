În ţara cu o natalitate în cădere liberă, Guvernul nu găseşte banii necesari pentru continuarea programului de fertilizare in vitro . Câteva mii de cupluri, care sperau că vor face un copil anul viitor, vor fi anunţate că statul nu le va mai sprijini cu nimic . În prima jumătate din acest an, România a înregistrat cel mai mic număr de naşteri de când se fac statistici.

Vezi și

Acest cuplu din Teleorman tocmai a ieşit de la ecografia de primul trimestru de sarcină. Îşi doresc un copil de mai bine de 10 ani şi au primit şansa de a deveni părinţi odată cu programul subvenţionat de stat. Asta după ce au mai accesat un astfel de program în urmă cu patru ani, dar procedura nu a avut succes.

Condamnați la sterilitate

Viitoare mamă: Clar a fost o veste bună pentru că e un ajutor destul de mare, ţinând cont că nu ne-am fi putut permite toate costurile.

Viitor tătic: Nu pot să descriu în cuvinte cât de mult mi-am dorit, enorm de mult, a fost un ajutor enorm, jumătate din sumă este ceva, ai un punct de plecare.

Programul nu va mai primi finanţare de anul viitor, chiar dacă doritori sunt foarte mulţi.

Andreea Petrescu, reporter Observator: Peste 25.000 de cereri au fost depuse anul acesta pentru programul de fertilizare in vitro dar banii ajung doar pentru plata a 10.000 de cereri, ceea ce înseamnă că peste 15.000 de solicitări rămân nefinanţate.

Viitor tătic: E exact cum ar lua jucăria unui copil de sub brad, ceea ce au făcut ei, anul viitor să nu mai primească cadouri.

Programul era unul uşor de accesat. Cuplurile sau femeile singure deveneau eligibile dacă aveau vârsta între 20 şi 45 de ani şi adăugau la dosar cateva documente. copii ale actelor de identitate, adeverinţa de asigurat, declaraţie pe proprie răspundere că nu participă la alt program, în paralel şi document medical din care să rezulte diagnosticul de infertilitate, cu indicaţia pentru realizarea procedurii FIV. Actele puteau fi trimise şi online.

Natalia Intotero, ministrul Familiei: De suma care a fost propusă ca amendament, credite de angajament cu suma de 348 367 lei si creditelor bugetare cu suma de 248 367 lei prevăzut în bugetul Ministerului, deci nu era nicio suma exagerata faţă de alte Ministere. Am avut discuții dar din pacate la Ministerul Finantelor nici nu au stat la discutii cu noi, am încercat sa discutam, am fost tratati asa cum considera ei ca trebuie sa fim tratați din păcate.

Ministrul Finanţelor nu a putut fi contactat pentru a explica decizia. În ultimul an s-au născut 52 de copii şi alte 1.000 sarcini sunt în evoluție prin acest program.

Deliana Predoi, medic obstetrică - ginecologie: Sunt două. Sunt vouchere pentru procedura în sine, pentru fertilizare in vitro, 10.000 de lei în valoare de 10.000 de lei pe care cuplul îl lasă la noi în momentul în care a început procedura, am demarat procedura de fertilizare, un alt voucher de 5.000 de lei pentru medicamente şi medicamentele sunt destul de costisitoare.

Puțin peste 73.000 de nașteri au fost înregistrate în prima jumătate a acestui an în România, cel mai mic număr din istorie. Pentru creşterea natalităţii în multe ţări europene fertilizarea se decontează integral, fără limită de proceduri.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!