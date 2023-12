Vezi și

25 de copii cu vârste între 4 şi 12 ani vor petrece noaptea dintre ani într-o locaţie de vis din Timişoara. Cei mici vor fi atât de ocupaţi, încât sunt şanse foarte mari să nu simtă deloc lipsa părinţilor.

Marius Lupoianu, organizator: Primesc niste cadouri, de exemplu le dam in fiecare an un saculet cu bani euro, lei, tot felul de bani, ca sa marcam toate superstitiile din toata lumea. Facem cu ei concurs de talente in care toata lumea câştigă.

Părinţii vâd în timp real ce fac micuţii

Preţul pentru un loc la revelionul copiilor a pornit de la 380 de lei dacă va pleca acasă la ora 2.00 şi 480 de lei dacă va rămâne să doarmă acolo. Iar părinţii nu trebuie să se îngrijoreze. O dată pe oră, vor primi imagini care le arată clar cu ce se ocupă copilul.

Iulia Pop, reporter Observator: O seară plină de aventuri, dans şi activităţi captivante, asta îi aşteaptă pe cei mici la revelionul copiilor. Distracţia începe la 31 decembrie, la ora 19, şi se termină în prima zi a lui 2024 la prânz. Unde aţi mai văzut un loc care îţi oferă şi un pat comfortabil. Firesc nu are cum să lipsească nici şampania. În tot acest timp, părinţii petrec alături de miile de timişoreni în localurile din oraş. Aici, de exemplu, biletele sunt sold-out de câteva săptămâni, iar organizatorii promit eleganţă şi rafinament în noaptea dintre ani.

Madălina Cătălina, reprezentant restaurant: Au fost disponibile 100 de locuri, însă am vândut 125 pentru că cereri primim încontinuu. Dar pe de altă parte am şi stopat înscrierile.

Răsfăţ pentru revelionul adulţilor

În bucătărie, chefii pregătesc deja meniul pentru Revelion pentru adulţi.

Remus Tomici, chef bucatar: Pentru noaptea de anul nou un peşte, pe cât de bun, pe atât de special. File de somon pe care il vom pregăti neaparat cu o mâncare de linte.

Meniul cuprinde preparate din carne de gâscă, raţă, foie gras, mezeluri alese dar şi alte preparate sofisticate. Preţul este de aproape 950 de lei de persoane.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰