„La spital sunt vestiare, sunt dușuri. Nu trebuie să îmi pun echipamentul de acasă. Sunt lucruri normale aici. Este săpun, este prosop, lucruri care nu sunt în România în toate spitalele. Concediu este 30 de zile pe an, plus 10 - 15 zile pentru concediu de studii. Aici primești 1500 de euro pe an pentru a merge la cursuri ca medic rezident. Am aici și fluturașul de salariu, primit în 21 decembrie 2023. Ei fac plata la fiecare două săptămâni și trebuie să ai 72 de ore lucrate. Pentru aceste două săptămâni primești 2.382 de euro, dar acesta este venitul brut. Se mai plătesc orele suplimentare, cu 1,5x față de norma de bază, adică am lucrat 15 ore și am primit 687 de euro brut, după taxe", spune medicul.

În România, nu i-au fost plătite gărzile timp de 2 ani

Acesta mai spune că în România în primii 2 ani ca rezident nu a fost plătit pentru gărzile făcute.

"În acest moment, eu sunt taxat 40% și după taxe rămân cu 1.900 de euro net, la două săptămâni. Sunt niște bani buni, care îți permit să duci o viață bună. Eu primesc acum 30 de euro pe ora muncită. Acest lucru crește, sunt bani care cresc în funcție de experiența avută. Eu am avut noroc că mi s-a recunoscut experiența de anestezist din România de trei ani. Un lucru pe care nu pot să nu îl observ este că indiferent de experiența pe care o ai, indiferent că ești în prima lună de muncă sau în al zecelea an, ești remunerat. În România în primii 2 ani ca medic rezident gărzile nu sunt plătite", a adăugat Paul.

