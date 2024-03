Vezi și

Anişoara este gravidă în 7 luni şi este una dintre pacientele noului doctor ginecolog de la spitalul din Târgu Bujor, de care este foarte încântată.

Noul doctor specialist în obstetrică-ginecologie s-a născut în Camerun, Africa, şi a venit în România în urmă că 16 ani să studieze medicina la Bucureşti. Tot în Capitală, el a făcut şi rezienţiatul, dar şi specializările. Recent, colegii săi l-au sfătuit să meargă la un spital de provincie, unde este mare nevoie de specialişti.

Mbambou Kamga, Medic obstetrică - ginecologie: Eu am căutat, am aplicat şi am venit prima dată. Mi-a plăcut, m-am mutat şi aveam tot ce îmi trebuie. Aparatură, tot, tot şi m-a determinat atunci să vin şi să muncesc.

El a fost foarte bine primit de echipa medicală de la Târgu Bujor, care se confruntă cu un deficit mare de medici. În ultimii ani, spitalul a funcţionat cu un singur medic ginecolog.

Ion Roșioru, medic obstetrică - ginecologie: Volumul de muncă e foarte mare. Luând în considerare că în Târgu Bujor avem o populaţie de 40 de mii de locuitori, ne vine foarte greu din punctul de vedere al unui obstretician de unul singur şi atunci a mai fost nevoie de încă unul ca să completăm.

În plus, noul doctor din Camerun are şi alte specializări medicale

Victoria Ghionea,manager spital: Este un foarte bun specialist în colposcopie şi în ultrasonografie obstreticală, adică a venit cu un plus în echipa noastră. Nu aveam astfel de specialişti, deşi aveam echipamente dedicate pentru aceste specializări. Acum putem să facem şi astfel de investigaţii.

Doctorul s-a cazat în Galaţi şi face naveta în fiecare zi la serviciu. Transportul este decontat şi în plus a primit şi un stimulent pentru că a venit să lucreze la Târgu Bujor.

Costel Fotea, Președinte Consiliu Județean Galați: Fiecare primeşte un stimulent de 300-400-500 de euro pe lună doar pentru că merg şi lucrează la Târgu Bujor sau la Tecuci, astfel nu putem să ţinem astfel de oameni şi valoroşi şi să aducem specialişti la Târgu Bujor şi Tecuci.

În fiecare an, peste 600 de paciente sunt îngrijite în secţia de obstetrică–ginecologie a spitalului Târgu Bujor.

