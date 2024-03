"Vă spun cu lacrimi în ochi, are multă iubire și bucurie de oferit". Toto, cățelul din Galaţi care şi-a păzit două zile stăpâna moartă, în căutarea unei noi familii

Cu privirea nostalgică și tristă, patrupedul așteaptă. Își așteaptă omul care să îl ajute să își vindece rana sfâșietoare din suflet că și-a pierdut familia care l-a iubit și l-a crescut ca pe un copil. Acum plânge, dar știe că mai are atât de multă bucurie de oferit.

În căutarea unei familii

Reprezentanţii Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor "Ajutaţi-l pe Lăbuş" au făcut publică povestea lui. "Toto! Ma sufoc de cate ori intorc privirea spre masina si-l vad cum ma priveste trist. Sufera el si sufar si eu. Ziua este cu mine in masina, ma asteapta sa ies de la serviciu, apoi mergem o fuga la adapost, el ramane tot in masina, apoi merg acasa; el in masina si eu in pat cu 2 catei si cateva pisici. Nu pot mai mult sa ii ofer. Adapostul este traumatizant pentru un caine care se simte dintr-o data singur, fara stapanii lui care l-au crescut ca pe un copil, si in afara casei unde a crescut.

Dupa 3 adoptii probate si nereusite, pentru una dintre ele am platit 250 lei deranjul, Toto este cu mine. Alte zeci de cereri de adoptie ofereau curte la tara unde alti caini isi duc viata in lant. Toto nu este caine de curte. Esta caine de casa, sa locuiasca in casa langa un om pe care sa-l iubeasca, pentru ca va spun cu lacrimi in ochi, are multa iubire si bucurie de oferit.

Nu il intereseaza alte animale, nu manifesta agresivitate fata de oameni si animale. Maraie cand cineva se apropie de masina si sunt cu el; ma apara. Evident ca este curios cand vede un alt caine, dar nu are instinctul de a sari la lupta. Toate aceste detalii le am observat in decursul a 10 zile. Nu am nicio informatie despre el, despre caracterul lui.

Va reamintesc ca Toto are 6 ani, acum este sterilizat, multumesc Tierhilfe SternenTiere si Prietenii cu blanita - cabinet veterinar.

Pe Toto l-am preluat prin ordin de plasare in adapost emis de politia animalelor, a stat 2 zile langa stapana lui moarta, dupa ce cu 2 luni inainte a murit si sotul acesteia, respectiv stapanul lui. Este debusolat, nu are o casa si un om pe care sa-l iubeasca.

Caut pentru Toto un om bun! 0751 024 562", a scris în mediul online Corina Grigore, administrator Asociaţia "Ajutaţi-l pe Lăbuş".

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Susţineţi introducerea în limba română a substantivelor fără gen, în sprijinirea comunităţii LGBT? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰