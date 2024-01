Vezi și

Bărbatul de 39 de ani se afla la vântoare de mistreţi şi vulpi, împreună cu alţi 13 prieteni, în apropierea localităţilor Țopa si Șoard. La un moment dat, vântorul s-a trezit atacat de urs, fără să mai poat reacţiona.

Vânător atacat de urs, în Mureș

"L-a surprins şi l-a rănit. Ambii umeri sunt răniţi şi o zgârietură profundă pe faţă", spune un alt vânător. Norocul bărbatului au fost câinii şi partenerii de vânătoare. Ursul a încercat să îi atace şi pe ei. "Norocul a fost că au intervenit și câinii și ceilalți vânători și au îndepărtat ursul", povestește un vânător.

"Ursoaica l-a doborat la pământ, l-a muşcat de mâini, de faţă, după care s-au îndreptat spre ceilalţi vânători care erau în apropiere", își amintește un martor. "Am tras în aer, am strigat, am încercat să ne apărăm cum am putut", zice un altul.

Victima a ajuns în stare gravă la spitalul din Târgu Mureş, acolo unde medicii l-au dus direct în sala de operaţii. "Prezenta multiple plăgi la nivelul întregului corp, plăgi mușcate, transfixiante. Pacientul a fost investigat inițial pentru excluderea leziunilor care să îi pună viața în pericol. Este în regulă din punctul acesta de vedere, în schimb necesită corectarea plăgilor despre care am discutat", a declarat Dr. Constantin Săpătoru, medic primar UPU SMURD Târgu Mureș.

Localnicii, terorizați de urși

Oamenii spun că ar fi vorba despre o ursoaică cu pui, care ar fi intrat săptămânile trecute în gospodării şi le-ar fi atacat animalele. Sătenii se tem acum că ar putea da nas în nas cu ursul în orice moment. "Şi ziua ne e frică. Venim din sat pe jos până în Ţopa. Daca venim la lucru ne e frică ca ne mănâncă urşii", spune o localnică.

Ursul care l-a atacat pe vânător este încă liber, iar primăria a decis să ia măsuri suplimentare pentru a proteja oamenii de alte atacuri.

