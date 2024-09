Ca să potolească luptele de stradă, mai multe echipaje de la Poliţie şi Jandarmerie au încercuit zona şi i-au urcat în dube pe bătăuşi. "M-au bătut şi am căzut jos, nu am mai ştiut nimic de mine. Cu toporul!", a spus unul dintre cei implicaţi.

Mai mulţi răniţi, din ambele tabere, au avut nevoie de îngrijiri medicale. "Am spart capul, cu ranga unde a dat. Rândul trecut l-au bătut pe soţul meu, i-au rupt nasul", a declarat o femeie. La audieri, clanurile s-au acuzat reciproc: "Supărările lor, că nu le vindem casa cu japca"; "Am cumpărat casă acum trei ani de zile şi vrea să ne o ia pe 70.000 de euro, şi noi am dat 180.000 de euro".

Ceilalţi spun că membrii clanului rival le cer taxă de protecţie. Cei acuzaţi spun că nu au făcut decât să îşi ceară drepturile pe care le-au primit la stabor. "Aseară a fost o neînțelegere, au plătit o judecată, 25.000 de euro", a declarat o femeie.

Au fost reţinuţi 10 bărbaţi

"Polițiștii au început urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare, în cadrul anchetei fiind audiate 25 de persoane, au fost reținuți 10 bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 66 de ani", a declarat Aurora Piperea, de la IPJ Timiş.

Cele două clanuri şi-au înspăimântat vecinii şi acum două luni, când s-au bătut tot în mijlocul străzii. Grupările interlope au pus stăpânire pe centrul Timişoarei de zeci de ani. Multe s-au îmbogăţit după ce au pus mâna pe multe clădiri prin ameninţări, şantaj şi mită. În ultimii ani, primăria a reuşit să recupereze mai multe imobile.

