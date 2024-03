Vezi și

Violeta lucrează într-o agenţie imobiliară. Conducerea companiei le-a pregătit doamnelor din firmă o surpriză.

Violeta, angajată: Avand in vedere ca astăzi este 8 Martie, Ziua Femeilor, o să iesim impreună cu colegele, doar cu fetele de la birou. Să mâncăm ceva, să bem. Din partea firmei. Programul este scurt astăzi, să avem si noi timp să ne pregătim pentru iesirea de astăzi.

Vouchere sau carduri cadou, noile daruri la modă de Ziua Femeii

Unele companii le dau angajatelor o zi liberă plătită, altele - vouchere sau carduri cadou. Valoarea acestora nu depăşeşte 300 de lei, pentru că această sumă este neimpozabilă.

Sorin Oprea, manager companie: În fiecare an de 8 Martie oferim două lucruri. Program scurt şi compania tine un mic buget pentru a iesi in oras. Pe scurt, toate fetele ies in oras pentru a mânca ceva.

Oana Datki, specialist în recrutare: Vorbim despre zile libere. Mai nou sunt foarte apreciate si foarte raspandite ca si practică în cadrul companiilor. Dulciuri, vouchere cu o valoare mai mult sau mai putin simbolică. Vorbim de cateva sute de lei.

În România, sunt aproape 10 milioane de femei, conform Institutului Naţional de Statistică. 3 milioane dintre ele lucrează, iar domeniile dominate de doamne sunt Educaţia, Sănătatea şi vânzările.

