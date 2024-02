Vezi și

Alexandru s-a mutat de la oraș la țară în urmă cu cinci ani. De atunci, în fiecare an învață ceva nou din muncile agricole. Acum că temperaturile i-au permis, a ieșit să aranjeze pomii fructiferi. Dar nu s-a oprit aici. "Am început să săpăm în solar, am săpat afară pentru ceapă şi am apucat să tundem şi copacii", spune Alexandru Barabas, localnic .

A venit primăvara în curţile gospodarilor

Într-o altă gospodărie, doamna Terezia deja se pregătește de primăvară, iar vecinii dânsei speră ca începutul lui martie sa nu vină cu vreme capricioasă. Mai ales că odată ce semințele sunt plantate mai repede, roadele vor fi culese mai devreme. "O să mă duc şi în grădină. Vremea bună să ştiţi că m-a scos afară", zice Terezia Finteușan, localnică.

"Vor fi şi legume mai repede. Da, mai repede, numai că totuşi căldura asta nu prevesteşte lucruri bune că dacă vine un îngheţ şi le îngheaţă se duc toate", explică un localnic.

Vremea caldă din ultima perioadă a adus şi secetă la nivelul solului, astfel că fermierii au ieşit să pregătească terenurile. Însă dacă în perioada următoare nu va ploua, fermierii vor renunţa să mai cultive floarea soarelui şi porumb. "Noi facem acum nişte lucrări prin care încercăm să devansăm riscul evaporării apei din sol în ideea că o ploua şi când va ploua apa să rămână în sol, noi să nu mai deranjăm solul să să venim doar să semănăm", spune Adelin Maria, fermier.

Ieri, în nordul ţării au fost înregistrate temperaturi de până la 20 de grade. La fel de cald va fi şi în zilele următoare, însă orice schimbare bruscă a vremii poate compromite recolta care se plantează zilele acestea.

